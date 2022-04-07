Kadın şiddetine dikkat çekmek için iftar sonrası kadınlar maç oynadı - Son Dakika
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Kadın şiddetine dikkat çekmek için iftar sonrası kadınlar maç oynadı

07.04.2022 21:49

Hakkari'nin Yüksekova Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından, kadın şiddetine dikkat çekmek için kadın futbol turnuvası düzenlendi.

Hakkari'nin Yüksekova Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından, kadın şiddetine dikkat çekmek için kadın futbol turnuvası düzenlendi.

Yüksekova Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından, kadın şiddetine dikkat çekmek için kadın futbol turnuvası düzenlendi. 120 kadından oluşan ve 10 takımın yer aldığı turnuvanın ilk gününde 3 müsabaka oynandı. İlk müsabakada Esendere Beldesi Spor: 1 - Yukader Spor: 0, Adaklı Köyü: 1 - Yüksekova İmam Hatip Lisesi: 5, Yüksekova Belediye Spor Kulübü: 0 - Yüksekova Halk Eğitim Merkezi: 0.

İftar sonrası İpekyolu üzerinde bulunan halı sahada bir araya gelen kadınlar, müsabaka öncesi 'Kadına şiddet insanlık suçudur' pankartı açtı. Turnuvaya Yüksekova Kaymakamı Ömer Çimşit, Yüksekova Gençlik ve Spor Müdürü Sami Keskin, Yüksekova Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Abdurrahman Pınar ve kurum müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Programda konuşma yapan Yüksekova Gençlik ve Spor Müdürü Sami Keskin, "Kadınların diri diri toprağa gömüldüğü bir dönemde kızı Fatıma'yı omuzlarına alıp Mekke sokaklarında adım adım gezdiren bir Peygamberin ümmetiyiz. Bu şiarla değerlendirdiğimiz kadınlarımıza İslam'ın ve İslam'ın peygamberinin verdiği değeri vermek boynumuzun borcudur. Osmanlıdan günümüze ülkemizde yaşayan kadınlar, erkeklerle birlikte sosyo-kültürel, siyasal tarihimizin inşa ve ihyasında büyük roller üstlenmişlerdir. Unutulmamalıdır ki, İstiklal Savaşı'nın Nene Hatun'u, Halide Edip Adıvar'ı, Halime Çavuş'u, bizim kadınlarımızdır. Bizler kadın ve erkeğin bir bütünün iki eşit yarısı olduğuna inanan bir gelenekten geliyoruz. Cinsiyetler arası adaleti şiar edinen bir dinin mensupları olarak kadın ve erkeğin karşılıklı adalet ve hakkaniyet içinde yeryüzünü birlikte imar edeceğine inanıyor ve bunun için çabalıyoruz. Demokratik, ileri bir toplum için, kadınların güçlendirilmeleri, etkinlik alanlarının genişletilmesi, eğitim, istihdam, sağlık, siyaset, hukuk vb. alanlarda eşit fırsat ve olanaklardan faydalanabiliyor olmaları dolayısı ile büyük önem taşımaktadır. Yine bu şiarla kadınlara verdiğimiz değeri bir kez daha hatırlatmak ve yaşamamızın bir parçası olduğunu anlatmak maksadıyla ilçemizde gençlik spor olarak kadınlar arası futbol turnuvasını başlatmış bulunmaktayız. İlk defa yapılacak bu turnuvanın ilçemizde bir emsal olması ve renk katmasını temenni ediyorum" dedi.

(Metin Tek/ İHA)

Kadın şiddetine dikkat çekmek için iftar sonrası kadınlar maç oynadı
Kadın şiddetine dikkat çekmek için iftar sonrası kadınlar maç oynadı
Kadın şiddetine dikkat çekmek için iftar sonrası kadınlar maç oynadı
Kadın şiddetine dikkat çekmek için iftar sonrası kadınlar maç oynadı
Kadın şiddetine dikkat çekmek için iftar sonrası kadınlar maç oynadı
Kadın şiddetine dikkat çekmek için iftar sonrası kadınlar maç oynadı
Kadın şiddetine dikkat çekmek için iftar sonrası kadınlar maç oynadı
Kadın şiddetine dikkat çekmek için iftar sonrası kadınlar maç oynadı
Kadın şiddetine dikkat çekmek için iftar sonrası kadınlar maç oynadı
Kadın şiddetine dikkat çekmek için iftar sonrası kadınlar maç oynadı

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

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