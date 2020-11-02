Kadın şiddetine dikkat çekti

Sözü ve müziği sanatçının kendisine, düzenlemesi ise Burak Kendir'e ait olan şarkı, Özdemir Müzik etiketiyle tüm dijital müzik platformlarında yayınlandı. Tilbe, şarkının dinleyicisinin gönlünde ayrı ve özel bir yer edindiğini söyledi ve ekledi: "Yaralı kalplerin, yalnız yüreklerin, sessiz çığlıkların, yarım kalan cümlelerin ve çaresizlerin çaresizliklerinin sesi olduk."

'O Kız'ın sözleri

Bir kız vardı, çok güzeldi

Gümüştendi kısa saçı

Birisine aşık oldu

Fakat o, onu sevmedi

Derken başka biri geldi

Ona teselli vermedi

Çünkü aklı onda kaldı

Ona derin bağlanmıştı

Onun sesi, onun sözü kulaklarında çınlardı

İnanmıştı çok

Bağlanmıştı çok

Aldanmıştı çok...