Kadın şiddetine dikkat çekti

Sözü ve müziği sanatçının kendisine, düzenlemesi ise Burak Kendir'e ait olan şarkı, Özdemir Müzik etiketiyle tüm dijital müzik platformlarında yayınlandı. Tilbe, şarkının dinleyicisinin gönlünde ayrı ve özel bir yer edindiğini söyledi ve ekledi: "Yaralı kalplerin, yalnız yüreklerin, sessiz çığlıkların, yarım kalan cümlelerin ve çaresizlerin çaresizliklerinin sesi olduk."
'O Kız'ın sözleri
Bir kız vardı, çok güzeldi
Gümüştendi kısa saçı
Birisine aşık oldu
Fakat o, onu sevmedi
Derken başka biri geldi
Ona teselli vermedi
Çünkü aklı onda kaldı
Ona derin bağlanmıştı
Onun sesi, onun sözü kulaklarında çınlardı
İnanmıştı çok
Bağlanmıştı çok
Aldanmıştı çok...
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