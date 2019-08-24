Son Dakika Haberleri: Kadın şiddetine karşı gerçekleştirilen yürüyüşe erkekler de destek verdi
Son Dakika Güncel Haber

Kadın şiddetine karşı gerçekleştirilen yürüyüşe erkekler de destek verdi

1 saat önce

SAMSUN (İHA) – Samsun'da bir grup kadının, "kadına şiddete" karşı gerçekleştirdiği yürüyüşe erkekler de destek verdi.

Kadın şiddetine karşı gerçekleştirilen yürüyüşe erkekler de destek verdi, System.String[]

SAMSUN (İHA) – Samsun'da bir grup kadının, "kadına şiddete" karşı gerçekleştirdiği yürüyüşe erkekler de destek verdi.


Kırıkkale'de eski eşi tarafından kızının yanında boğazından bıçaklanarak öldürülen Emine Bulut başta olmak üzere kadına yönelik şiddete tepki göstermek amacıyla yürüyüş gerçekleştirildi. İlkadım ilçesi Öğretmenevi önünde toplanan yaklaşık 100 kadın, ellerinde "Ölmek istemiyorum", "Anne lütfen ölme" yazılı dövizlerle sloganlar atarak İstiklal Caddesi boyunca yürüdü.


Erkeklerden destek


Yürüyüş esnasında bazı erkekler de kadınların yürüyüşünü destekledi. Kadınlarla birlikte slogan atan erkekler onlarla destek vermek amacıyla kadınların yürüyüşüne katıldı. Yürüyüşün sonunda basın açıklaması yapıldı ve kalabalık dağıldı. - SAMSUN

Kırıkkale, Samsun, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.08.2019 06:21 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Emine Bulut'un bıçaklandıktan sonraki görüntülerini çeken genç serbest bırakıldı
MEB'den Emine Bulut'un kızına destek açıklaması Emine Bulut cinayeti protestosuna Rabia Naz Vatan'ın babası da katıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, İBB Başkanı İmamoğlu'na tatil eleştirisi: İstanbul'u sel bastı, beyefendi tatilde

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.8.2019 20:01:45. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kadın şiddetine karşı gerçekleştirilen yürüyüşe erkekler de destek verdi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]