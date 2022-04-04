Kadın simitçi ile kadın temizlik görevlisinin tartışması ağlattı - Son Dakika
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Kadın simitçi ile kadın temizlik görevlisinin tartışması ağlattı

04.04.2022 13:46
Kadın simitçi ile kadın temizlik görevlisinin tartışması ağlattı

Antalya'da Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı çalışan temizlik görevlisi kadına, iddiaya göre, "Sen çöpçüsün, pisliksin" diye hakaret eden seyyar kadın simitçi, temizlik görevlisi kadını gözyaşlarına boğdu.

Antalya'da Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı çalışan temizlik görevlisi kadına, iddiaya göre, "Sen çöpçüsün, pisliksin" diye hakaret eden seyyar kadın simitçi, temizlik görevlisi kadını gözyaşlarına boğdu.

Olay, Muratpaşa ilçesi Cumhuriyet Meydanı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Antalya Büyükşehir Belediyesine bağlı olarak çalışan temizlik görevlisi kadın, meydanda bulunan seyyar simitçinin yanındaki çiçeği, yerleri süpürdüğü esnada alıp çöpe attı. Seyyar simitçi, temizlik görevlisine çiçeği geri getirmesini getirmezse iddiaya göre iyi şeyler olmayacağını söyledi. Eline süpürgeyi alan seyyar simitçi kadın, temizlik görevlisi kadının üzerine giderek hakaretler savurmaya başladı. Seyyar simitçi, temizlik görevlisinin ondan şikayetçi olacağını duyunca, "Değil zabıta, kim gelirse gelsin davamdan vazgeçmem" dedi. Olay yerine temizlik personellerinden sorumlu amirler geldi. Amirler, seyyar simitçi kadınla konuştu. Kadın, amirlerin konuşmasıyla da sakinleşmedi. Simitçi kadın kimliği belirsiz birini telefonla arayıp yaşadığı olayı anlattı.

Yaşadıkları karşısında gözyaşlarına hakim olamayan temizlik görevlisi kadın ise olay yerine gelen amirine durumu, "Arkamdan bağıra bağıra gelip çiçeği sordu. Çöpe attığımı söyledim. Arabanın içerisinde dedim. Aldı çiçeği gitti. Ertesi gün gelip bana 'çiçeğimi getir arkadaşım istiyor 'dedi. Şimdi geldim "Sen o çiçeği getir gel bana, seni bilmem ne yapacağım. Sen çöpçüsün, sen pisliksin" dedi. Etmediği hakaret kalmadı. Ben burada çalışmak istemiyorum. Beni tehdit ediyor, partiyle tehdit ediyor beni. Yeter artık" diye anlattı. - ANTALYA

Kadın simitçi ile kadın temizlik görevlisinin tartışması ağlattı
Kadın simitçi ile kadın temizlik görevlisinin tartışması ağlattı
Kadın simitçi ile kadın temizlik görevlisinin tartışması ağlattı
Kadın simitçi ile kadın temizlik görevlisinin tartışması ağlattı

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Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyet Meydanı, Hakaret, Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kadın simitçi ile kadın temizlik görevlisinin tartışması ağlattı - Son Dakika


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