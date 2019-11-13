Son Dakika Haberleri: Kadın site sakini otopark kavgasında komşusunu vurdu
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Kadın site sakini otopark kavgasında komşusunu vurdu

6 saat önce

Bağcılar'da bir site sakini kadın, otopark yüzünden kavga ettiği komşusunu tabancayla yaraladı.

Bağcılar'da bir site sakini kadın, otopark yüzünden kavga ettiği komşusunu tabancayla yaraladı.

Alınan bilgiye göre, Yavuzselim Mahallesi 1. Sokak'taki sitede oturan H.T. ile komşusu Ş.A. otopark yeri yeri yüzünden tartıştı.

Tartışmaya H.T.'nin kocası H.T. de katıldı. Bu sırada otomobildeki tabancayı alan H.T., komşusuna ateş açtı.

Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Ş.A., olay yerine gelen sağlık ekiplerince ambulansa alınarak hastaneye kaldırıldı.

Olay yerine gelen polis ekipleri, saldırgan H.T. ile kocası H.T.'yi gözaltına aldı.

Tarafların daha önce de benzer kavgalar içine girdiklerinin belirlendiği soruşturma sürüyor.

Kadın site sakini otopark kavgasında komşusunu vurdu

Bağcılar, kavga, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 10:38 Kaynak: AA
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