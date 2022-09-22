'Kadın siyasetçilerin durumu' araştırması: Kadın milletvekili sayısı artmalı

BEN Seçerim Derneği'nce yapılan 'Türkiye'de Kadın Siyasetçilerin Durumu ve Beklentileri' araştırmasında katılımcıların yüzde 73'ü, kadın milletvekili sayısı arttığı takdirde kadınların başka alanlarda da önemli roller üstleneceğini belirtti.

Ben Seçerim Derneği'nce 31 ilin 80 ilçesindeki 126 mahalle veya köyde, toplam 2 bin 258 kişi ile görüşülerek gerçekleştirilen araştırmanın sonuçları, basın toplantısı ile açıklandı. Araştırmaya katılanların yüzde 40'ı, hiçbir partinin kadın-erkek eşitliği konusundaki duruşunu başarılı bulmazken, yüzde 20'si de AK Parti'yi başarılı buldu. AK Parti'yi yüzde 16 ile CHP, yüzde 11 ile İYİ Parti, yüzde 8 ile HDP takip etti.