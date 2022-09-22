'Kadın siyasetçilerin durumu' araştırması: Kadın milletvekili sayısı artmalı - Son Dakika
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'Kadın siyasetçilerin durumu' araştırması: Kadın milletvekili sayısı artmalı

22.09.2022 16:15
'Kadın siyasetçilerin durumu' araştırması: Kadın milletvekili sayısı artmalı

BEN Seçerim Derneği'nce yapılan 'Türkiye'de Kadın Siyasetçilerin Durumu ve Beklentileri' araştırmasında katılımcıların yüzde 73'ü, kadın milletvekili sayısı arttığı takdirde kadınların başka alanlarda da önemli roller üstleneceğini belirtti.

BEN Seçerim Derneği'nce yapılan 'Türkiye'de Kadın Siyasetçilerin Durumu ve Beklentileri' araştırmasında katılımcıların yüzde 73'ü, kadın milletvekili sayısı arttığı takdirde kadınların başka alanlarda da önemli roller üstleneceğini belirtti.

Ben Seçerim Derneği'nce 31 ilin 80 ilçesindeki 126 mahalle veya köyde, toplam 2 bin 258 kişi ile görüşülerek gerçekleştirilen araştırmanın sonuçları, basın toplantısı ile açıklandı. Araştırmaya katılanların yüzde 40'ı, hiçbir partinin kadın-erkek eşitliği konusundaki duruşunu başarılı bulmazken, yüzde 20'si de AK Parti'yi başarılı buldu. AK Parti'yi yüzde 16 ile CHP, yüzde 11 ile İYİ Parti, yüzde 8 ile HDP takip etti.

Yüzde 61'lik kesim, partilerde kadın kotası yani kamusal alanda hizmetlerin, cinsiyet eşitliği ilkesi dikkate alınarak düzenlenmesi ve kadınların özellikle siyasete katılımlarının artırılmasına olanak sağlayan kota sisteminin uygulanması gerektiğini belirtti. Katılımcıların yüzde 51'i, siyasi parti yöneticilerinin kadın adayları seçilemeyecek yerlerden listeye koydukları fikrine katılırken, yüzde 27'si bu düşünceye katılmadı.SİYASETTE KADININ ROLÜ Araştırmaya katılan kadınların yüzde 44'ü, kadınların siyasette daha fazla rol alması için kadın adaylara öncelik verilmesi gerektiğini düşünürken, erkeklerin yüzde 37'si, bu konuda kadınlara öncelik tanınmaması gerektiğini söyledi. Kadınların siyasete girmesine gerek olmadığını söyleyenlerin oranı ise yüzde 6 oldu.Türkiye'de 18 yaş üstü yetişkin nüfusu temsil eden deneklerin tercih ve eğilimlerine göre yürütülen araştırma yaş gruplarına göre de farklılık gösteriyor. Parti yönetiminin bir erkek bir kadın eş başkanlardan oluşmasını desteleme eğilimine gençlerin yaklaşımı, orta yaş ve yaşlılara göre tutumu daha olumlu yönde oldu. Araştırmaya katılanların yüzde 73'ü, ailesinden bir kadının siyasete girmesi durumunda destekleyeceklerini belirtti. Yine katılımcıların yüzde 73'ü, kadın milletvekili sayısı arttığı takdirde kadınların başka alanlarda da önemli roller üstlenebileceklerini söyledi. Yine kadınların yüzde 82'si, erkeklerin yüzde 65'i kadınların karar verici kademelerde daha fazla yer alması gerektiğini belirtti.STRATEJİ GELİŞTİRME ANKETİDernek Başkanı Nilden Beyazıt, Türkiye'de kadınların siyasetteki yeri, karşılaştıkları engeller, bu engellerin nasıl ortadan kaldırılabileceği ve siyasal partilere daha fazla ve liyakatli kadını aday göstermeleri için nasıl baskı yapılabileceği konusunda strateji geliştirmek üzere anket araştırması tasarladıklarını belirtti.Araştırmanın koordinatörlüğünü üstlenen Doç. Dr. Özlem Kaygusuz ise Türkiye'de çok güçlü bir kadın hareketi olduğuna işaret ederek, "Fakat bunlar siyasete gerçekten çok sınırlı etkide bulunabiliyorlar. Gerek yerelde çok emek vermiş oldukça güçlü ve etkili kadınların belirli engelleri aşamayarak siyasete girememesi, gerekse yine alanlarında uzman kadınların kendilerine benzer erkeklerden çok daha büyük sorunlarla karşılaşmaları bizim çıkış noktamız oldu. Siyasi partilere dışarıdan baskı yaparak gerçekten eşitliği tam anlamı ile içselleştirmiş ve özellikle İstanbul Sözleşmesi'nin tekrar geri gelmesini bırakın mükemmelen uygulanması ile ilgili ciddi mücadele verecek kadınları parlamentoya taşımak gibi bir hedefin peşine düştük" diye konuştu. Doç. Dr. Kaygusuz, araştırmayı yürüttükleri son 1,5 yıl içinde tüm siyasi parti ve parti liderleri ile de görüşme olanağı yakaladıklarını söyledi.

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Kaynak: DHA

Hizb-i İslami Partisi, Milletvekili, AK Parti, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 'Kadın siyasetçilerin durumu' araştırması: Kadın milletvekili sayısı artmalı - Son Dakika

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