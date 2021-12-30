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Kadın şoför 30 yıllık deneyimiyle 1,5 yıldır belediye otobüsü kullanıyor - Son Dakika

Kadın şoför 30 yıllık deneyimiyle 1,5 yıldır belediye otobüsü kullanıyor

30.12.2021 12:09
Kadın şoför 30 yıllık deneyimiyle 1,5 yıldır belediye otobüsü kullanıyor

Kırşehir'de 30 yıldır direksiyon sallayan kadın şoför Fatma Işık, sevecenliği ve naifliğiyle son 1,5 yıldan beri kullandığı belediye otobüsünde taşıdığı yolcuların takdirini topluyor.

Kırşehir'de 30 yıldır direksiyon sallayan kadın şoför Fatma Işık, sevecenliği ve naifliğiyle son 1,5 yıldan beri kullandığı belediye otobüsünde taşıdığı yolcuların takdirini topluyor.

Işık, Kırşehir Belediyesi bünyesindeki toplu ulaşım araçlarında meslektaşları Fatma Yeşilay, Gülsüm Köksal ve Keziban Eraslan Torunoğlu ile yolculara hizmet veriyor.

Bir çocuk annesi 52 yaşındaki Fatma Işık, gazetecilere, 30 yıldır şoför olduğunu, 1,5 yıldır da belediye otobüsünde çalıştığını söyledi.

Daha önce gıda sektöründe büyük araçlar kullandığını belirten Işık, ekmek dağıttığını, iletişim sektöründe araçla pazarlama işi yaptığını anlattı.

İşini severek yaptığını dile getiren Işık, "3,5 yaşındaki torunum geliyor, otobüse biniyor." dedi.

Çalışırken kadınların sevecenliğini ve naifliğini işine yansıtmaya gayret ettiğini aktaran Işık şöyle konuştu:

"Ben 30 yıldır şoförüm. Bayanlar destekliyor bizi. Ben şunu söyleyeyim, kadınlar anaçtır biliyorsunuz ve biz yolcuya karşı daha hassasız. Yaşlı biniyorsa oturana kadar bekleriz, bebekli bir kişi biniyorsa yardımcı olmaya çalışırız. Anaçlığımızdan kaynaklı diye düşünüyorum ben. İnsanlar bizi görünce tebrik ediyor."

Belediye bünyesindeki 4 kadın şoförün diğer kadınlara da örnek olduğunu belirten Işık, alın teri ile aile bütçelerine katkı sunmanın mutluluğunu yaşadığını kaydetti.

Belediyenin ilk kadın otobüs şoförü Fatma Yeşilay da ilk görenlerin şaşkınlıkla karşıladığını ancak sonra takdir ettiğini söyledi.

Kendisinden sonra diğer arkadaşlarının da belediye otobüslerinde görev yapmaya başladığını anlatan üç çocuk annesi Yeşilay, "Kırşehir Belediyesine çok teşekkür ederim. Kadınlara öncelik tanıyor. Kadınların önünü açtı." dedi.

Yolculardan Aykut Gönel ise toplu ulaşımında kadın şoför istihdam edilmesinin güzel bir uygulama olduğunu söyledi.

Kadın şoför 30 yıllık deneyimiyle 1,5 yıldır belediye otobüsü kullanıyor
Kadın şoför 30 yıllık deneyimiyle 1,5 yıldır belediye otobüsü kullanıyor
Kadın şoför 30 yıllık deneyimiyle 1,5 yıldır belediye otobüsü kullanıyor
Kadın şoför 30 yıllık deneyimiyle 1,5 yıldır belediye otobüsü kullanıyor

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Fatma Işık, Kırşehir, Yeşilay, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kadın şoför 30 yıllık deneyimiyle 1,5 yıldır belediye otobüsü kullanıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kadın şoför 30 yıllık deneyimiyle 1,5 yıldır belediye otobüsü kullanıyor - Son Dakika
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