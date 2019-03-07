Son Dakika Haberleri: Kadın Solistler Kadınlar İçin Sahnede

Kadın Solistler Kadınlar İçin Sahnede

43 dakika önce

Ankara Devlet Opera ve Balesinin (ADOB) kadın sanatçıları, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla yarın konser verecek.

Kadın Solistler Kadınlar İçin Sahnede, System.String[]
Ankara Devlet Opera ve Balesinin (ADOB) kadın sanatçıları, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla yarın konser verecek.

ADOB'tan yapılan açıklamaya göre, "Umuda YolAçık" isimli konserde, eserlere şair kadınların dizeleri de eşlik edecek.

Leyla Gencer Sahnesi'nde saat 20.00'deki konserde, piyano sanatçısı Aylin Özuğur eşliğinde Sayra Seyhan Geçim, Gül Seçkin, Reyhan Görbil, Hülya Kazan ve H. Zeliha Kökcek solist olarak sanatseverlerin karşısına çıkacak.

Konserin kurgu ve sahne düzeni Zeynep Çelen Tamer imzasını taşıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 12:27 Kaynak: AA

Kültür Sanat
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Hem Annelik Yapıyorlar Hem de Yangına Koşuyorlar Mansur Yavaş'ın Ankara'daki Seçim Bürosuna Saldırı! 8 Kişilik Grup, Çalışanları Tehdit Etti

Eşinin Yatak Odası Görüntülerini Kameraya Alan Koca Gözaltına Alındı Konya'da Topluklu Ayakkabı Giyen Erkekler Kadınlarla Maç Yaptı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.3.2019 13:10:12. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kadın Solistler Kadınlar İçin Sahnede
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]