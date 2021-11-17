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Kadın sorunları Future Talks'ta konuşulacak - Son Dakika

Kadın sorunları Future Talks'ta konuşulacak

17.11.2021 11:24
Kadın sorunları Future Talks'ta konuşulacak

SEY Vakfı tarafından geleceğe dair konuşmaların yapılacağı "Future Talks" başlıyor.

SEY Vakfı tarafından geleceğe dair konuşmaların yapılacağı "Future Talks" başlıyor.  "Kadının Sorunu, Erkeğin Meselesi" sloganıyla gerçekleşecek olan etkinlikte bu sene konuşmalar yalnızca tek bir konuda, kadın sorunlarının geleceği üzerine yapılacak.

Toplumsal cinsiyet eşitsizliği tüm dünyada tartışılıyor. Semra & Enver Yücel Vakfı "Dünya Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü"nden hemen önce düzenleneceği etkinlikte bu temel sorunu tüm boyutlarıyla ele almaya hazırlanıyor.

Yekta Kopan moderatörlüğünde düzenlenecek olan Future Talks by SEY Vakfı'nda, SEY Vakfı Başkan Vekili Begüm Yücel, Senarist Sema Ergenekon, Avukat Dr. Rezan Epözdemir, Psikiyatrist Dr. Gülcan Özer, Oyuncu Esra Ruşan, Akademisyenler Prof. Dr. Haluk Gürgen ve Doç. Dr. Yavuz Samur, yirmişer dakikalık konuşmalar yaparak kadın sorunlarını kendi alanlarında değerlendirecek.

Konuşmacılar, kullanılan dildeki yanlışlardan, çocuk yetiştirirken yapılan ayrımcılığa, evdeki iş bölümünden, çalışma hayatındaki önyargılara, izlenilen dizilerdeki etkilerden, cezai yaptırımlara kadar birçok sorunu gözler önüne sermeyi amaçlıyor.

TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTSİZLİĞİNE DİKKAT ÇEKİLECEK

Şanlıurfa'da "sen kızsın hentbol oynayamazsın" tepkilerine rağmen sporuna tüm gücü ile sahip çıkan Merve Akpınar ve geçtiğimiz eğitim öğretim döneminde İTÜ'yü birincilikle bitirirken yaptığı mezuniyet konuşmasıyla dikkat çeken Hüseyin Umutcan Ay, toplumsal cinsiyet eşitsizliği ile ilgili yarattıkları farkındalığı etkinlikteki panelde izleyicilerle paylaşacak.

Future Talks by SEY Vakfı 23 Kasım Salı günü, saat 13.00-17.00 arasında Zorlu PSM Sky Lounge'da gerçekleşecek. Etkinliğin mobilet.com üzerinden yapılan bilet satışlarının geliri kız çocuklarının eğitimi için kullanılacak.


Kadın sorunları Future Talks'ta konuşulacak

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kadın sorunları Future Talks'ta konuşulacak - Son Dakika


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