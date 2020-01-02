Kadın Spor Merkezi'ne yoğun ilgi - Son Dakika
Son Dakika Spor Kadın Spor Merkezi'ne yoğun ilgi - Son Dakika Spor

Kadın Spor Merkezi'ne yoğun ilgi

6 saat önce

Erdemli Belediyesi Kadın Spor Merkezi, diyetisyen ve psikologlar eşliğinde spora devam ediyor.

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Erdemli Belediyesi Kadın Spor Merkezi, diyetisyen ve psikologlar eşliğinde spora devam ediyor.


Spor eğitmeni Ebrule Türer gözetiminde yeni sezon eğitimlerine başlayan Erdemli Belediyesi Kadın Spor Merkezi, sağlıklı yaşam üzerine vatandaşlara hizmet vermeye devam ediyor. Daha önce de kadınlara yönelik spora teşvik ve obeziteye karşı kampanya düzenlenen merkezde, Kadın Danışma Merkezi de psikologlar ve diyetisyen eşliğinde hizmet vermeye devam ediyor. Spor Merkezi eğitmeni Ebrule Türer, eğitimlere katılan kadınların kapsamlı bir taramadan geçtiğini ve sağlık koşullarına uygun kilo vermelerinin sağlandığını söyledi.


Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, sadece alt yapı hizmetleriyle kalmadıklarının altını çizerek, sosyal belediyecilik anlayışına uygun olarak her yaş grubundaki insanların tüm ihtiyaçlarını karşılamaya çalıştıklarını, ruh ve beden sağlığı konusunda sağlıklı bir toplum için ellerinden geleni yaptıklarını ve yapmaya devam edeceklerini kaydetti. En önemli vazifelerinden birinin de kadınları toplumun her alanında yapılan çalışmalara dahil etmek olduğunu ifade eden Tollu, başlattıkları destekleyici çalışmalar ile bu hizmetleri sağladıklarını belirtti. Tollu, "Kadınlarımızın toplumun her alanında değer görmesi gerekmektedir. Ailenin temeli hiç şüphesiz ki, çocuklarımızın yetiştiricisi kadınlarımızdır. Onların rahat ve refah içerisinde yaşamaları için çalışmalarımız devam edecektir. Bu kapsamda oluşturduğumuz Spor Merkezimiz de psikolog ve diyetisyen eşliğinde sağlıklı bir şekilde kilo vermelerini sağlıyoruz" dedi. - MERSİN

Erdemli Belediyesi, Diyetisyen, Erdemli, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 10:37 Kaynak: İHA
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