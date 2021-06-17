Kadın Spor Merkezleri Yeniden Hizmette - Son Dakika

Kadın Spor Merkezleri Yeniden Hizmette

Beykoz'da dünyayı derinden etkileyen kovid-19 salgını dolayısıyla geçici olarak kapatılan kadın spor merkezleri kademeli normalleşme kurallarına uygun olarak yeniden hizmete açıldı.

Beykoz'da dünyayı derinden etkileyen kovid-19 salgını dolayısıyla geçici olarak kapatılan kadın spor merkezleri kademeli normalleşme kurallarına uygun olarak yeniden hizmete açıldı. Beykoz Belediyesi bünyesinde Yenimahalle ve Soğuksu Mahalleleri'nde hizmet veren spor merkezlerinin açılmasıyla ilçedeki kadınlar yeniden ücretsiz spor olanağına kavuştu. Tokatköy, Cumhuriyetköy ve Paşamandıra'da yaşayan kadınlar için ise yeni spor merkezleri yapıldı. Hafta içi her gün 10: 00-16: 00 saatleri arasında hizmet veren merkezlerde kadınlar, uzman hocalar eşliğinde kişiye özel hazırlanan programla spor yapıyor. Yenimahalle ve Tokatköy'de kurulan merkezlerde aerobik, zumba ve pilates dersleri veriliyor. Yücel Çelikbilek Gençlik Merkezi'nde açılan salonda ise aerobik, zumba, pilates derslerinin yanı sıra modern spor aletleri yer alıyor. Evlerine yakın noktalarda spor yapmanın keyfini çıkaran kadınlar sağlıklı ve zinde kalıyor. Spor merkezlerinden yararlanmak isteyen ilçe sakinlerinin kimlik fotokopisi ve 1 fotoğrafla adı geçen merkezlere şahsen başvurması gerekiyor.

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