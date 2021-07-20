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Kadın sporcular için İngiltere ve Norveç'te 'münasip müsabaka kıyafeti' polemiği - Son Dakika
BBC

Kadın sporcular için İngiltere ve Norveç'te 'münasip müsabaka kıyafeti' polemiği

20.07.2021 12:26
Kadın sporcular için İngiltere ve Norveç'te 'münasip müsabaka kıyafeti' polemiği, System.String[]

Çifte dünya şampiyonu İngiliz para-atlet Olivia Breen, kendisine bir yarışmada "daha münasip" şortlar giymesinin söylenmesinin ardından çok kızgın olduğunu belirtti.

Çifte dünya şampiyonu İngiliz para-atlet Olivia Breen, kendisine bir müsabakada "daha münasip" şortlar giymesinin söylenmesinin ardından çok kızgın olduğunu ve söyleyecek bir şey bulamadığını belirtti.

24 yaşındaki Breen Pazar günü yapılan İngiltere Şampiyonası'nda, bir yetkilinin kendisine kıyafetlerinin "çok kısa ve açık" olduğunu söylediğini anlattı.

Kısa mesafe koşucusu ve uzun atlamacı atlet, başkalarının başına gelmesini önlemek için yaşadıklarını kamuoyuna duyurmaya karar verdiğini söyledi.

Breen "Beni çok öfkelendirdi ve çok yanlıştı. Bizim ne giyip giyemeyeceğimiz hakkında yorum yapamazlar." dedi.

Bayrak yarışında ve uzun atlamada dünya şampiyonlukları bulunan sporcu, kariyeri boyunca müsabakalarda hep aynı kıyafetleri giydiğini belirtti.

Breen BBC'de yayımlana radyo programı Woman's Hour'a yaptığı açıklamada "Yüksek belli bikini altı gibi. Bunları dokuz yıldır giyiyorum. Hiç sorun yaşamadım ve giysilerimiz rahat olmalı. Yarışırken mümkün olduğunca hafif olmalısınız, ağır ve rahatsız hissetmemelisiniz." dedi.

Londra 2012 Paralimpik oyunlarında da bronz madalya alan sporcu, olayın Bedford kentindeki uzun atlama müsabakası sırasında yaşandığını belirtti.

"Müsaabaka bitmişti ve yetkililere yardımları ve destekleri için teşekkür ediyordum. Sonra biri gelip 'Konuşabilir miyiz' dedi ve ben de 'Tabii, sorun ne?' dedim. Bana 'Giysinin çok açık olduğunu düşünüyorum. Yeni şortlar almayı düşünmelisin' dedi. Ne söyleyeceğimi bilemedim ve ilk olarak 'Şaka mı yapıyorsun' diye düşündüm"

Breen erkek atletlerin benzer eleştirilere maruz kalmadığını ve olayı sosyal medyada paylaştıktan sonra, kadın atletlerin benzer deneyimler yaşadıklarını anlattıklarını belirtti.

Norveç takımına bikini yerine şort giyme cezası

Bu arada, Norveç Kadın Milli Hentbol Takımı, Avrupa Plaj Hentbol Şampiyonası'nda bikini altı yerine, şort giyen Norveç takımına 1500 euro ceza verdi.

Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF) cezanın "uygunsuz kıyafet" nedeniyle verildiğini açıkladı.

Bulgaristan'ın Varna kentinde düzenlenen şampiyonada İspanya'ya karşı oynanan bronz madalya maçında, Norveçli oyuncular bikini altı yerine şort giymişlerdi.

Norveç Hentbol Federasyonu, daha önce oyunculara para cezası verilmesi halinde, cezayı federasyonun ödeyeceğini söylemişti.

EHF'den yapılan açıklamada, oyuncu başına 150 euro, toplamda 1500 euro para cezası verildiği belirtildi.

Açıklamada, Norveçli oyuncuların şortlarla oynadığı ve bunun "Uluslararası Futbol Federasyonu'nun plaj voleybolu kurallarında tanımlanan sporcu kıyafetine uygun olmadığı" vurgulandı.

Norveç Hentbol Federasyonu Başkanı Kare Geir Lio, AFP'ye yaptığı açıklamada cezanın ödeneceğini belirtti ve "Standartlaştırılmış bir çerçeve içinde özgür seçim yapılabilmeli. Önemli olan karşılaşmaya sporcuların rahat olduğu malzemelerle çıkmak" dedi.

Şampiyonadan önce Norveç EHF'den şortla müsabakalara çıkma izni istemiş, ancak kural ihlallerine para cezası verileceği söylenmişti.

Norveç'in bu konudaki değişiklik talebini uluslararası federasyonlara getirmesi bekleniyor.

EHF Sözcüsü Andrew Barringer "EHF bu konuşu üye federasyonlarla görüşme taahhüdüne bağlı. Ancak kural değişiklikleri sadece Uluslararası Hentbol Federasyonu seviyesinde yapılabilir" dedi.

Konu son birkaç yıldır plaj sporları çevrelerinde ele alınıyo. Çünkü bazı oyuncular bikiniyle oynamanın hem alçaltıcı olduğunu hem de pratik olmadığını düşünüyor.

Kadın sporcular için İngiltere ve Norveç'te 'münasip müsabaka kıyafeti' polemiği

Para Cezası, England, Hentbol, Norveç, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Kadın sporcular için İngiltere ve Norveç'te 'münasip müsabaka kıyafeti' polemiği - Son Dakika Dünya

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