- Kadın sporcular nefesleri kesti

Düzce'de Off-Road yarışları

Kadın sporcu Didem Albayrak,

"Kadınlar bu spora eşlerinden anahtar alarak başlasınlar"

DÜZCE - Düzce Safari Off-Road kulübünün 22. Offroad yarışları nefes kesti. 60 araç ile 120 sporcu parkurda izleyenlere adeta adrenalin yükledi. Kadın sporcularında katıldığı yarışlarda Didem Albayrak, "Kadınlar bu spora eşlerinden anahtar alarak başlasınlar" çağrısında bulundu.

Düzce Safari Off-Road Kuluübü, 22. Geleneksel Off-Road şenliklerini Gümüşova'da gerçekleştirdi. Türkiye'nin dört bir yanından gelen onlarca 60 araç ve 120 sporcunun katıldığı yarışlar nefes kesti. Çamurlu ve engebeli parkurları geçmeye çalışan sporcular, çamur ve su havuzlarında izleyicilere adrenalin dolu anlar yaşattı. Süreyle yarışan pilotlar, parkuru en hızlı şekilde bitirmek için yoğun çaba harcarken, derece elde edenlere hediyeleri verildi. Düzce Safari Off-Road kulübü Başkanı Mehmet Albayrak, etkinliğe bir çok şehirden yüzlerce vatandaşın katıldığını belirtirken, "Bu düzenlediğimiz 22. Düsoff şenlikleri. Şu anda alanda 25 ilden katılımcı bulunuyor. Katılım gayet güzel. 55 aracımız var. Buda 110 sporcu yapıyor. Ayrıca 5 kadın aracımız var. Buda 10 kadın sporcu yapıyor. Güzel bir aktivite yaptık. Kamp etkinliğimizde burada güzel geçti. Gümüşova'da bu etkinliği ilk defa gerçekleştirdik. Katılımcılarımızda alanı çok beğendiler bir daha böyle bir alanda etkinlik yapacağız" ifadelerinde bulundu.

Kadın sporcu ilk defa Off-Road yaptı

İlk defa parkurda yarışan kadın sporcu İrem Eryürek, zorlanmadığını belirtterek, " Çok heyecanlandım ama ko pilotum daha önce yarışmıştı. Onun sayesinde baya yönlendirdi ve sakinleştirdi. Güzel bir yarış çıkarttım. Çok zor değildi diyebilirim. Ben bu aracı her zaman alıyorum kullanıyorum. Dağ bayır her yere gidiyorum. Bu yüzden beni çok zorlamadı" şeklinde konuştu.

"Kadınlar bu spora eşlerinden anahtar alarak başlasınlar"

Kadın sporcuların sayısının yarışlarda artmaya başladığını belirten Didem Albayrak, kadınlara çağrıda bulunarak, "Bayan olarak kulaklara iyi gelmiyor ama benim çocukluk hayalim bir off-road aracı almaktı. Ona sahip olabilmekti. Kazandığım ilk para ilede bir araç satın aldım. O gün bugündür işin içindeyim. Off-Road bayanlar için zorlu değil. Bayanlarda erkekler kadar pilotajlığı var. Sadece öncelik tanınmadığı için biraz zorluk çekiyoruz. Arkadaşlar anahtarları genellikle binek araçları eşlere veriyorlar. O yüzden biraz bayanlar bu sporda mağdur oluyorlar. Ama parkurda gerçekten çok sakin çok dingin bir pilotaja sahibiz. Çok memnunuz bayan katılımcılarımızdan. Onlara şöyle bir önerim var. Bayanlar bu spora eşlerinden arabaların anahtarlarını alarak başlasınlar. Çünkü o arabalar denenmiş projelendirilmiş arabalar. Bayanlar burada en doğru yerden başlayacaklar. Ufacık bir cesaret onlar için yeterli gelecektir. Herşeyi başarır bayanlar. Spor ve kadın çok önemli. Bu yüzden desteklemek gerekiyor. Ben bayan sporcularımıza çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.