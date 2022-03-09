Kadın sporcular, Spor İstanbul etkinliğinde öykülerini paylaştı - Son Dakika
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Kadın sporcular, Spor İstanbul etkinliğinde öykülerini paylaştı

09.03.2022 18:28
Kadın sporcular, Spor İstanbul etkinliğinde öykülerini paylaştı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Spor İstanbul, kadın sporcuların öykülerini paylaştığı "Yaparım Bilirsin" başlıklı Kadınlar Günü etkinliği düzenledi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Spor İstanbul, kadın sporcuların öykülerini paylaştığı "Yaparım Bilirsin" başlıklı Kadınlar Günü etkinliği düzenledi.

İBB'den yapılan açıklamaya göre Bakırköy Cem Karaca Kültür Merkezi'ndeki etkinliğe, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yanı sıra İBB Genel Sekreter Yardımcısı Şengül Altan Arslan, İBB Spor Kulübü Başkan Vekili Şirin Mine Kılıç, bazı kadın sporcular ve davetliler katıldı.

Etkinlikte konuşan İmamoğlu, kadın haklarının, sadece kadınlar için değil, bir toplum için değerli ve önemli olduğunu söyledi.

Sporda da kadına yönelik ayrımcılıkla ilgili bir sürecin yaşandığını savunan İmamoğlu, annesi Hava ve eşi Dilek İmamoğlu'nu "mücadeleci" kadınlara örnek olarak gösterdi.

Toplumsal cinsiyet eşitliği meselesini kurumlarında kurumsallaştırmak istediklerini dile getiren İmamoğlu, şöyle konuştu:

"Toplumsal cinsiyet eşitliği meselesini hem spor kulüplerimizde hem de diğer kurum ve kuruluşlarımızda kurumsallaştırmak istiyoruz. Ama esas, toplumda kurumsallaştırmak ve yaşamın çok önemli bir parçası haline getirmek istiyoruz. Bu politikalarla biz neyi hedefliyoruz aslında? Kesinlikle toplumda huzuru, mutluluğu, birbirine saygı duymayı, çocuklarımızın daha iyi yetişmesini sağlamayı hedefliyoruz."

Konuşmaların ardından İBB Spor Kulübü'nün kadın sporcuları buz hokeyinde Alara Lökbaş, yüzmede Elif İldem, tekvandoda Kübra Dağlı, Nafia Kuş ile atletizmde antrenör Seda Erbay, Spor İstanbul Takım Sporları Sorumlusu Gülşah Akkaya ve Küçükçekmece Belediyesi E-Spor oyuncusu Ayça Yılan kendi spor öykülerini katılımcılarla paylaştı.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kadın sporcular, Spor İstanbul etkinliğinde öykülerini paylaştı - Son Dakika


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