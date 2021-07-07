ING Türkiye ve TMOK destekledikleri kadın sporcuları Tokyo'ya uğurluyor

ING Türkiye, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) iş birliğiyle hayata geçirdiği ING Olimpik Kızlar projesi kapsamında desteklediği ve olimpiyatlarda yarışmaya hak kazanan kadın sporcuları Tokyo'ya uğurluyor.

ING Türkiye'nin açıklamasına göre, banka, Çeşitlilik ve Dahiliyet Politikası çerçevesinde ilerleyerek toplumsal cinsiyet eşitliğini faaliyetlerinin merkezine alıyor.

Bu kapsamda kadının güçlendirilmesini destekleyecek projelere imza atan ING Türkiye, TMOK iş birliğiyle hayata geçirdiği ING Olimpik Kızlar Projesi kapsamında desteklediği kadın sporcuları Tokyo 2020 Olimpiyatları'na uğurluyor.

Olimpik Kızlar projesi kapsamında desteklenen ve olimpiyatlara katılacak sporculara motivasyon sağlamak için özel bir proje geliştiren ING, hazırladığı video ile tüm Türkiye'ye sporculara destek mesajı paylaşmaları için çağrıda bulunuyor. Proje kapsamında gelen destek mesajları bir USB kolyeye yüklenecek ve Olimpik Kızlar projesi kapsamında desteklenen kadın sporculara gönderilecek.

Açıklamada konuya ilişkin değerlendirmelerine yer verilen ING Türkiye Genel Müdürü Alper Gökgöz, cinsiyet bağımsız fırsat eşitliğini ING kültürünün bir parçası olarak gördüklerini bildirdi.

ING olarak cinsiyet eşitliğini faaliyetlerinin odağına aldıklarını ve daha eşit bir gelecek için kadının güçlendirilmesinin önemli olduğuna inandıklarını kaydeden Gökgöz şunlara dikkati çekti:

"Kadın rol modellerin desteklenmesiyle toplumsal cinsiyet eşitliğinin güçleneceğine ve Türkiye'nin gerçek potansiyelinin ortaya çıkacağına inanıyoruz. Türk sporunun en köklü paydaşlarından TMOK paydaşlığıyla ING Olimpik Kızlara Destek Projesi'ni de bu hedefle hayata geçirdik. Bu projeyle sporcularımızın yanında sadece maddi olarak yer almıyoruz, aynı zamanda onları bir rol model olarak küçük yaştaki genç kızlarımıza da tanıtıyoruz. Kadın rol modellerin desteklenmesiyle toplumsal cinsiyet eşitliğinin güçleneceğine ve Türkiye'nin gerçek potansiyelinin ortaya çıkacağına inanıyoruz. Projemizle kadının her platformda izleyici değil, sahadaki oyuncu olması gerektiğini vurguluyoruz. Bu nedenle 'bastırın kızlar' diyerek hem onları cesaretlendiriyoruz hem de onları izleyen milyonlarca genç kıza ilham vermek istiyoruz."

"Genç kızlarımıza ilham verecek"

Alper Gökgöz, Tokyo 2020 Olimpiyatları'nın yüzde 49'a yakın kadın sporcu katılımıyla bugüne kadarki cinsiyet eşitliğinin en yüksek oranda sağlandığı oyunlar olacağını belirterek, şu bilgileri verdi:

"Olimpiyat kotası alan ve Türkiye adına yarışacak olan kadın sporcu oranı da 50 kadın sporcu ile yüzde 46 oldu. Olimpiyatlarda kadın temsilinde eşitliğe bu kadar yaklaşmak hepimiz için oldukça mutluluk verici. Sporcularımız Tokyo 2020 Olimpiyatları'na da büyük bir azim, disiplin ve kararlılıkla hazırlanıyorlar. Elde edecekleri sonuç ne olursa olsun Tokyo yolunda mücadele eden ve olimpiyatlarda yarışacak sporcularımızın onları izleyen genç kızlarımıza ilham vereceğine inancımız tam."

"Kadın sporcularımız bizleri gururlandıracak"

TMOK Başkanı Prof. Dr. Uğur Erdener ise kadınların, sporun her kademesine eşit ve güvenilir erişimini sağlamayı kendilerine görev ve misyon edinen bir kuruluş olduklarını bildirdi.

Erdener, "Olimpiyatlarda ülkemizi temsil edecek rol model kadın sporcularımıza ING ile birlikte destek olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Yarının güçlü kadınlarına ilham olacak, bizleri gururlandıracak sporcularımıza gönülden başarılar diliyoruz." ifadelerini kullandı.