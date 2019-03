Kadın Sporcular Türk Sporuna Damga Vuruyor

Yenilikçi online şans oyunları platformu Misli.com, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü verilerinden yola çıkarak Türkiye 'de sporda kadınların yerini araştırdı. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü öncesinde Türk sporunda kadınların önemine dikkat çekmek amacıyla ypılan araştırmalara göre Türkiye'de lisanslı her 3 sporcudan biri kadın. Verilere göre, 2018 sonu itibariyle Türkiye'deki toplam sporcu sayısı 4 milyon 907 bin 955 iken, kadın sporcuların sayısı 1 milyon 646 bin 102 oldu. 40 binden fazla kadın sporcunun yer aldığı illerin başında İstanbul Adana ve Konya geliyor. İstanbul, 207 bin civarındaki kadın sporcu sayısıyla liste başında yer alıyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü verilerinden yola çıkarak Türkiye'deki kadın sporcu sayısını inceleyen Misli.com'un çalışmasına göre, lisanslı kadın sporcu sayısı her geçen yıl artıyor.Türkiye'de 2018 yılı sonu itibarıyla 4 milyon 907 bin 995 lisanslı sporcu bulunuyor. Bunların yüzde 33,5'i kadın sporculardan oluşuyor. Kadın sporcuların 261 bin 849'u faal olarak sporculuk yaparken, üç büyük kent dışında en çok kadın sporcu yetiştiren şehrin Bursa olduğu görülüyor. Toplam lisanslı sporcu sayısında Türkiye'nin 3. şehri olan Bursa, kadın sporcu sayısında ise üçüncülüğü İzmir'e kaptırmış durumda. Bununla birlikte, Türkiye'de 100 binin üzerinde lisanslı sporcuya sahip 10 şehir bulunurken, 100 binin üzerinde kadın sporcu sayısına sahip tek şehrin İstanbul olduğu görülüyor.NAZLI ÖZTÜRK: "KADINLARIMIZ DAHA BAŞARILI"Misli.com Kurumsal İletişim Müdürü Nazlı Öztürk, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Ülkemizde faaliyet gösteren kadın sporcuların sayısının artması bizleri heyecanlandırıyor. Aktif olarak spor yapan kadınların desteklenip, ülkemizin özellikle uluslararası arenada diğer ülkelerle daha fazla rekabet eder hale getirilmesini destekliyoruz. Kadın sporcularımıza vereceğimiz küçük bir desteğin bile nasıl harika sonuçlar doğurduğu görüyoruz. 2018 yılında Dünya ve Avrupa şampiyonalarında derece alan sporcu sayımız 1.085. Buna karşılık kazanılan 1.118 madalyanın 431'i kadın sporcularımız tarafından alınmış durumda. Buradan hareketle neredeyse her iki madalyadan birinin kadın sporcular tarafından alındığını görüyoruz. Bu rakamı sporcu sayısına oranladığımızda kadınların gösterdiği inanılmaz başarı da ortaya çıkıyor" dedi. - İstanbul