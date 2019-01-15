Son Dakika Haberleri: Kadın Sporcunun Sosyal Medyada Gündem Olan Jimnastik Performansı

Kadın Sporcunun Sosyal Medyada Gündem Olan Jimnastik Performansı

49 dakika önce

Kaliforniya Üniversitesi'nden (UCLA) jimnastik sporcusu Katelyn Ohashi'nin üniversiteler arası jimnastik yarışmasında sergilediği performans sosyal medyanın gündemine oturdu.

">
Kaliforniya Üniversitesi'nden (UCLA) jimnastik sporcusu Katelyn Ohashi'nin üniversiteler arası jimnastik yarışmasında sergilediği performans sosyal medyanın gündemine oturdu.
Kaynak: Euronews.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 02:13 

Kaliforniya Üniversitesi, Dünya
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Giresunspor'dan Dünya Devi Barcelona'ya İlginç Teklif: Barça'ya Bekliyoruz Jimnastik Yarışmasında Michael Jackson Temalı Performans, Sosyal Medyayı Salladı

Güven Yalçın Yeni İmajıyla Ryan Babel'i Aratmadı Bakan Varank Gençlere Müjdeyi Verdi! 12 İlde Hizmete Giren Deneyap Atölyeleri 81 İle Kurulacak ve Ücretsiz Olacak
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.1.2019 15:02:53. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kadın Sporcunun Sosyal Medyada Gündem Olan Jimnastik Performansı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]