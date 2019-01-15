Kadın Sporcunun Sosyal Medyada Gündem Olan Jimnastik Performansı
49 dakika önce
Kaliforniya Üniversitesi'nden (UCLA) jimnastik sporcusu Katelyn Ohashi'nin üniversiteler arası jimnastik yarışmasında sergilediği performans sosyal medyanın gündemine oturdu.
Kaliforniya Üniversitesi
'nden (UCLA) jimnastik sporcusu Katelyn Ohashi'nin üniversiteler arası jimnastik yarışmasında sergilediği performans sosyal medyanın gündemine oturdu.
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Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 02:13
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