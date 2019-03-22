Son Dakika Haberleri: Kadın start-up’lara 100 bin dolar kazanma fırsatı

Kadın start-up’lara 100 bin dolar kazanma fırsatı

6 dakika önce

Visa Güneydoğu Avrupa Bölge Genel Müdürü Berna Ülman, "Dünyanın bir numaralı kadın start-up'ı Türkiye'den çıkabilir" dedi.

Kadın start-up’lara 100 bin dolar kazanma fırsatı, System.String[]
Visa Güneydoğu Avrupa Bölge Genel Müdürü Berna Ülman, "Dünyanın bir numaralı kadın start-up'ı Türkiye'den çıkabilir" dedi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 01:11 

Avrupa, Visa, Ekonomi
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