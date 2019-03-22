Kadın start-up’lara 100 bin dolar kazanma fırsatı
6 dakika önce
Visa Güneydoğu Avrupa Bölge Genel Müdürü Berna Ülman, "Dünyanın bir numaralı kadın start-up'ı Türkiye'den çıkabilir" dedi.
Visa Güneydoğu Avrupa Bölge Genel Müdürü Berna Ülman, "Dünyanın bir numaralı kadın start-up'ı Türkiye'den çıkabilir" dedi.
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 01:11
Milli Takımda Hasan Ali Kaldırım İdmanı Yarıda Bıraktı
Altın Yükselişini Sürdürüyor! İşte Güncel Fiyatlar
Otelde Odasına Gizli Kamera Koyup Cinsel İlişki Görüntülerini Canlı Yayınladılar
Türkiye-Moldova Maçını Sergii Boiko Yönetecek