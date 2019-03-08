Kadın Subaylar Çiçek Dağıttı
1 saat önce
ŞEHRİ ziyaret eden turistlere ve Berlinli kadınlara 8 Mart nedeniyle Brandenburg Kapı'sında tam bin çiçek dağıtan kadın subaylar, ellerinde çiçeklerle dolaşması çok güzel ve ilginç görüntülere sahne oldu.
ŞEHRİ ziyaret eden turistlere ve Berlinli kadınlara 8 Mart
nedeniyle Brandenburg
Kapı'sında tam bin çiçek dağıtan kadın subaylar, ellerinde çiçeklerle dolaşması çok güzel ve ilginç görüntülere sahne oldu. Orduya kadın kazandırmak için yapılan organizasyonla ilgili açıklama yapan Federal Savunma Bakanlığı'nın Sözcüsü " Alman ordusunda her kademede şansı olan kadınlar, onbaşıdan general rütbesine kadar yükselebilir" dedi.
30 YILDA ORDUDA 22 BİN 100 KADIN
Sözcü, 30 yıl öncesine kadar orduda 260 kadın subay varken bu rakamın şimdi 22 bin 100'ü bulduğunu da söyledi. Sözcü 2017 yılında her dört başvurudan birinin kadınlardan geldiğini belirtirken, bu yıl orduya katılmak isteyenler arasında kadın oranı üçte birine yükseldiğini de kaydetti.
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Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 05:15
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