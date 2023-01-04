Kadın sürücü ambulans şoförünü bıçakladı - Son Dakika
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Kadın sürücü ambulans şoförünü bıçakladı

04.01.2023 11:09
Kadın sürücü ambulans şoförünü bıçakladı

Başakşehir'de kadın sürücü kendisine çarptığını iddia ettiği ambulans şoförüne bıçakla saldırdı.

Başakşehir'de kadın sürücü kendisine çarptığını iddia ettiği ambulans şoförüne bıçakla saldırdı. Kadın daha sonra ambulans şoförünü kolundan bıçakladı. Yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün saat 16.15'de Başakşehir Altınşehir yan yolunda meydana geldi. İddiaya göre, 34 BAL 931 plakalı araç sürücüsü kadın kendisine çarptığını iddia ettiği ambulans şoförüne bıçakla saldırdı. Kadın sürücü ambulans şofünü kolundan bıçakladı. Ambulans şoförü ve hemşire olayın korkusundan kendilerini ambulansa kilitleyerek, polis ekiplerinin gelmesini bekledi. O esnada olay yerinden geçen bir basın mensubu kamera ile çekim yaparken, kadın sürücü bu kez basın mensubuna saldırarak "bana taciz ettin" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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Başakşehir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kadın sürücü ambulans şoförünü bıçakladı - Son Dakika

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