Kadın sürücü bariyerlere çarparak yaralandı - Son Dakika

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde trafik kazası meydana geldi. Bariyerlere çarparak kullanılamaz hale gelen araçta sürücü ağır yaralandı.

Kaza; saat 13.25 sularında, Kdz. Ereğli - Alaplı karayolu Tersaneler bölgesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kdz. Ereğli'den Alaplı'ya seyir halinde olan Pınar G. (31) idaresindeki 61 ES 378 plakalı Opel marka otomobil, sürücünün kontrolü kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Kazada aracın ön camının ve hava yastıklarının patladığı görülürken sürücü Pınar G. ağır yaralandı. Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunmaları üzerine, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü Pınar G., olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ilçede bulunan özel hastaneye kaldırıldı. Olay yerine gelen polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi alarak, trafik kontrollü bir şekilde sağlandı. Kazaya karışan otomobil çekici yardımıyla yoldan kaldırılırken, araç kullanılamaz hale geldi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - ZONGULDAK