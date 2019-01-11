Kadın Sürücü Fren Yerine Gaza Basınca
36 dakika önce
Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde, fren yerine gaza basan kadın sürücünün kullandığı otomobil, iki yayaya çarptıktan sonra kırtasiye dükkanına girdi.
Bursa
'nın merkez Osmangazi
ilçesinde, fren yerine gaza basan kadın sürücünün kullandığı otomobil, iki yayaya çarptıktan sonra kırtasiye dükkanına girdi.
Alınan bilgiye göre, Alacamescit Mahallesi'ndeki Atatürk Caddesi
'nden Gümüşçeken Caddesi'ne dönen Aygül Y. yönetimindeki 16 ADS 146 plakalı otomobil, sürücüsünün fren yerine gaza basmasıyla önündeki ağaç ve iki yayaya çarptıktan sonra Rıza Seçim'e ait kırtasiye malzemeleri satan iş yerine girdi.
Bunun üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis
ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Muradiye
Devlet Hastanesine kaldırıldı.
İş yerinde hasar oluştu.
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Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 05:26 Kaynak: AA
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