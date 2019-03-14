Son Dakika Haberleri: Kadın Sürücü Fren Yerine Gaza Basınca...

Kadın Sürücü Fren Yerine Gaza Basınca...

10 dakika önce

İstanbul Bahçelievler'de bir kadın sürücü, gazla frenin yerini karıştırınca ortalık savaş alanına döndü.

İstanbul Bahçelievler'de bir kadın sürücü, gazla frenin yerini karıştırınca ortalık savaş alanına döndü. Önce bir otobüse, ardından kaldırıma çıkarak simit tezgahına çarpan otomobil, telefon kutusuna çarptıktan sonra yan yattı. Edinilen bilgilere göre olay, saat 12.00 sıralarında Bahçelievler Karikatürist Ramis Sokağı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, caddede yavaş şekilde seyrederken aniden fren ile gazın yerini karıştıran S.Ç. isimli kadın sürücü, ortalığı savaş alanına çevirdi. Önce bir otobüse, ardından kaldırıma çıkarak simit tezgahına çarpan sürücünün kullandığı otomobil, telefon kutusuna vurarak durdu. Yan yatan otomobilden vatandaşların yardımıyla kurtarılan S.Ç., ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri kazanın olduğu alana güvenlik şeridi çekerek incelemelerde bulundu.

"BURADA BİR ARAÇ YAN YATMIŞ DURUYORDU"

Olayın görgü tanığı esnaf Tahsin Turhan, "Olayı duyup sese çıktık biz, burada bir araç yan yatmış duruyordu. Araç içerisinde bir kadın vardı. Arabayı düzelttik, kadını içinden çıkarttık. Ardından ambulans ve polis ekipleri geldi alıp götürdüler. Kadında ufak tefek sıyrıklar vardı" dedi.

OLAY ANI KAMERALARA YANSIDI

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde sürücünün aracıyla önce bir simit arabasına çarptıktan sonra kaldırım kenarında bulunan telefon kablolarının geçtiği kutuya çarparak yan devriliyor. Yan devrilen arabayı gören çevredeki esnaf arabanın başına gelerek araç içinde sıkışan sürücüyü kurtardığı anlar görüntülere yansıyor.

(Ufuk Kıvık/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 04:26 Kaynak: İHA

Bahçelievler, Güncel
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