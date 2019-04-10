Kadın Sürücü Korkuttu
2 saat önce
Aydın'ın Söke ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yoldan çıkan otomobil tarlaya uçtu.
Aydın
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 09:10 Kaynak: İHA
'ın Söke
ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yoldan çıkan otomobil tarlaya uçtu. Takla atıp ters dönen otomobilin bayan sürücüsünün burnu bile kanamadı.
Kaza akşam saatlerinde Söke- Bağarası
yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Bağarası istikametinden Söke istikametine seyir halinde olan otomobil Menderes
Köprüsü yakınlarında bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybedince yoldan çıktı. Tarlaya uçan araç takla atıp ters dönerek durabildi. Çevredekiler tarafından araç içerisinden çıkarılan kadın sürücünün burnu bile kanamazken jandarma kaza ile ilgili soruşturma başlattı. - AYDIN
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