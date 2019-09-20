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Kadın sürücü ölümden döndü

55 dakika önce

Kadın sürücü ölümden döndüBURSA - Bursa'nın İnegöl İlçesine bağlı Ahmet Türkel Çevre yolunda meydana gelen kazada otomobil yan yattı.

Kadın sürücü ölümden döndü

BURSA - Bursa'nın İnegöl İlçesine bağlı Ahmet Türkel Çevre yolunda meydana gelen kazada otomobil yan yattı. Kazada kadın sürücü ölümden döndü.

Alınan bilgilere göre kaza Ahmet Türkel Çevre yolunda meydana geldi. İtfaiye istikametinden Cerrah istikametine doğru seyir halinde olan Cansu Ç idaresindeki 06 ZC 372 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Otomobil yolun ortasında bulunan bankete ardından aydınlatma direğine çarparak yan yattı. Kazada kadın sürücü yaralandı. Yaralı sürücü çevredeki vatandaşların yardımıyla yan atan araçtan çıkartıldı. Daha sonra olay yerine gelen sağlık görevlilerin ilk müdahalesinin ardından ambulansla İnegöl devlet hastanesine kaldırıldı. Yan yatan araç ise vatandaşların yardımıyla düzeltilerek kaza yerine gelen çekici yardımıyla otoparka götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma ise sürdürülüyor.

Kadın sürücü ölümden döndü

İnegöl, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 12:31 Kaynak: İHA
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