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Kadın Sürücü Otomobiliyle Tamirciye Böyle Çarptı

38 dakika önce

Kadın sürücü otomobiliyle tamirciye böyle çarptı Adana'da kadın sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce duvara sonrada tamirhaneye çarparak durabildiği kaza anı güvenlik kamerası tarafından görüntülendi Bir motosiklet sürücüsünün de saniyelerle kurtulduğu kazada, hurdaya...

Kadın Sürücü Otomobiliyle Tamirciye Böyle Çarptı, System.String[]
Kadın sürücü otomobiliyle tamirciye böyle çarptı
Adana'da kadın sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce duvara sonrada tamirhaneye çarparak durabildiği kaza anı güvenlik kamerası tarafından görüntülendi
Bir motosiklet sürücüsünün de saniyelerle kurtulduğu kazada, hurdaya dönen araçta sıkışan 2 kadın itfaiye ekiplerince kurtarılarak hastaneye kaldırıldı

ADANA - Adana'da kadın sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce duvara sonrada tamirhaneye çarparak durabildiği kaza anı güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Bir motosiklet sürücüsünün de kazadan saniyelerle kurtulduğu görüldü.
Kaza, merkez Seyhan ilçesi Şakirpaşa Mahallesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı'nda meydana geldi. Gülseren Çoban'ın kullandığı 33 BPN 90 plakalı otomobil, direksiyon hakimiyetini yitirdi. Bu arada önünden saniyeler önce bir motosiklet sürücüsü geçen kadın sürücünün kullandığı otomobil, önce duvara ardından tamirhaneye çarparak durabildi. Kaza anı ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.
Kazaya tanık olan vatandaşlar, olayı sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Hurdaya dönen araç içerisinde sıkışan sürücü Çoban ile arabada yolcu olarak bulunan Gökçenur Tutak itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Çoban ve Tutak sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Yaralıların ikisinin de durumunun ağır olduğu öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 12:45 Kaynak: İHA

İtfaiye, Adana, 3. Sayfa
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