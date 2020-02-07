Kadın sürücü su kanaletlerine çarpıp yaralandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Kadın sürücü su kanaletlerine çarpıp yaralandı - Son Dakika

Kadın sürücü su kanaletlerine çarpıp yaralandı

6 saat önce

Bursa'nın İznik ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden kadın sürücü DSİ su kanaletlerine çarparak yaralandı.

Kadın sürücü su kanaletlerine çarpıp yaralandı, System.String[]

Bursa'nın İznik ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden kadın sürücü DSİ su kanaletlerine çarparak yaralandı.


Kaza İznik- Adapazarı kara yolunda meydana geldi. Sakarya istikametinden gelmekte olan 81 AAS 376 plakalı otomobilin sürücüsü G.Ç. (34), Çiçekli köyü mevkiinde direksiyon hakimiyetini kaybetti. Aracın hakimiyetini kaybeden G.Ç, yoldan çıkarak DSİ su kanaletlerine çarptı. Yoldan geçen diğer sürücülerin müdahale ettiği yaralı kadın sürücü olay yerine çağrılan 112 ekiplerince İznik Devlet Hastanesine sevk edildi. Tedavi altına alınan yaralı sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Jandarma kazayla alakalı tahkikat başlattı. - BURSA

Bursa, İznik, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 12:26 Kaynak: İHA
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