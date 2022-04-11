KADIN SÜRÜCÜDEN SEYİR HALİNDE "TACİZ" İDDİASI - Son Dakika

FATİH'te trafikte sözlü tacize uğradığını öne süren kadın sürücü o anları görüntüleyip sosyal medyada paylaştı.

Olay, dün akşam saatlerinde Fatih Topkapı 10. Yıl Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, kadın sürücü trafikte yanına yaklaşan otomobilin sürücüsü tarafından sözlü tacize uğradı. Kadın sürücü o anları cep telefonuyla görüntüleyip sosyal medyada paylaştı. Kadın sürücünün cep telefonuyla çektiği görüntülerde, yayına yaklaşan araç sürücüsünün camı açarak laf attığı görülüyor. Kadın 'Evliyim' dediği duyulurken erkek sürücünün ise 'Sanmıyorum' şeklinde cevap vererek laf atmaya devam ettiği görülüyor. Bu arada sosyal medyada paylaşımda bulunan kadının geçen ay görüntüleri çektiği ancak polise şikayette bulunmadığı öğrenildi.

- İstanbul