Son Dakika Haberleri: Kadın sürücünün çarptığı yaşlı adamın metrelerce havaya fırladığı anlar kamerada
Son Dakika 3. Sayfa Kadın sürücünün çarptığı yaşlı adamın metrelerce havaya fırladığı anlar kamerada

Kadın sürücünün çarptığı yaşlı adamın metrelerce havaya fırladığı anlar kamerada

24 dakika önce

Kadın sürücünün çarptığı yaşlı adamın metrelerce havaya fırladığı anlar kamerada Beylikdüzü'nde kadın sürücü yaşlı adama çarparak ağır yaraladı Yaşlı adamın metrelerce havaya savrulduğu anlar güvenlik kamerasında Beylikdüzü'nde feci kaza: 1 ağır yaralıİSTANBUL - Beylikdüzü'nde fatura ödemek...

Kadın sürücünün çarptığı yaşlı adamın metrelerce havaya fırladığı anlar kamerada

Beylikdüzü'nde kadın sürücü yaşlı adama çarparak ağır yaraladı

Yaşlı adamın metrelerce havaya savrulduğu anlar güvenlik kamerasında

Beylikdüzü'nde feci kaza: 1 ağır yaralı

İSTANBUL - Beylikdüzü'nde fatura ödemek için yolun karşısına geçen 79 yaşındaki adama lüks otomobilli kadın sürücü çarparak ağır yaraladı. Yaşlı adam metrelerce savrulurken yaşanan kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Yaşlı adamın çarpmanın etkisiyle savrulan kafasındaki şapkası ise yolda kaldı.

Kaza, saat 09.00 sıralarında Adnan Kahveci Mahallesi Yavuz Sultan Selim Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 LT 4696 plakalı lüks araçlı kadın sürücü bulvar üzerinde Gürpınar istikametine seyir halindeydi. Bu sırada yolun karşısında bulunan postaneye fatura ödemeye giden 79 yaşındaki Mihyeddin Bezan yaya geçidi olmayan yerden karşıya geçmeye çalıştı. Bir anda yola çıktığı iddia edilen Bezan'a kadın sürücü aracıyla çarptı. Metrelerce havalanan yaşlı adam kanlar içinde yere yığıldı.


Çarpmanın etkisi ile araçta büyük maddi hasar oluştu

Kadın sürücü yaşlı adama çarptıktan metrelerce sonra durabildi. Çarpmanın etkisi ile bilinci kapalı olan yaşlı adam için ambulans ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen ambulans ekipleri durumu ağır Bezan'ı Beylikdüzü Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Araçta ise çarpmanın şiddetinden kaynaklanan büyük çaplı maddi hasar meydana geldi.


Yaşlı adamın şapkası yerde kaldı

Kadın sürücünün yakınları kaza sonrasında yanına yardıma koştu. Şoke giren kadın sürücü göz yaşı döktü. Kadın sürücü polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olay yerine gelen trafik ekipleri ise kazaya ilişkin tutanak tuttu. Yaşlı adamın çarpmanın etkisiyle savrulan kafasındaki şapkası ise yolda kaldı.


Feci kaza anı güvenlik kamerasında

Yaşanan kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Kamera kayıtlarında yaşlı adamın karşıdan karşıya geçmek için hızlı koştuğu görülüyor. Görüntülerin devamında ise Bezan'a aracın çarpması ile metrelerce havaya savrulması, yere düşmesi yer alıyor.

Kadın sürücünün çarptığı yaşlı adamın metrelerce havaya fırladığı anlar kamerada

Beylikdüzü, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 02:23 Kaynak: İHA
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