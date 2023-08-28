EGM, tehditler savuran kadın sürücüye ceza yazan polisin açığa alındığı iddiasını yalanladı

Geçtiğimiz gün İstanbul Kadıköy'de yapılan trafik denetiminde ehliyetsiz yakalanan bir sürücü "Şimdi ararım ve buraya yığarım. Şimdi burada sıkıntı çıkacak" diyerek polisleri tehdit etmişti. Videoda kadına ceza yazan polisin açığa alındığı iddiaları sonrası EGM'den bir açıklama yapılarak söz konusu iddia yalanlandı.

"ŞİMDİ ARARIM VE BURAYA YIĞARIM"

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri önceki gün Kadıköy'de denetim yaptı. Denetimlere yakalanan ehliyetsiz sürücü C. A., kendisine cezai işlem uygulamak isteyen trafik polis ekiplerine tek tek isim sordu ve görüntü alan basın mensupları için, "Bu insan haklarına aykırı bir şey. Çekim izinlerini lütfen gösterebilir misiniz Benim şahsi alanlarımı çekme hakkına sahip değiller. Bakın yasada böyle bir şey yok. Şimdi ararım ve buraya yığarım. Mehmet abiyi tanıyor musunuz siz şimdi burada sıkıntı çıkacak, benim onayım olmadan hiç kimse beni çekip basına veremez" dedi.

EGM: İDDİALAR ASILSIZDIR

Videonun gündem olmasının ardından kadına ceza yazan polisin açığa alındığı öne sürüldü. Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamalarda ise böyle bir uygulama yapılmadığı belirtildi. Açıklamada, "İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin Kadıköy'deki denetimleri sırasında bir sürücüye, "ehliyetsiz araç kullanmaktan" cezai işlem uygulanmıştır. Denetimi yapan polis memurlarının açığa alındığı yönündeki iddialar tamamen asılsızdır. Asılsız iddialara itibar etmeyiniz." denildi.