Kadın sürücüye hakaret ederken kaza yaptı - Son Dakika
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Kadın sürücüye hakaret ederken kaza yaptı

6 saat önce

ABD'de ana yolda giden bir erkek sürücü, yan şeridindeki araçtaki kadın sürücüye hakarette bulundu.

Kadın sürücüye hakaret ederken kaza yaptı, System.String[]

ABD'de ana yolda giden bir erkek sürücü, yan şeridindeki araçtaki kadın sürücüye hakarette bulundu. Erkek sürücü, bu sırada hareket halindeki başka bir araca çarparken, o anlar görüntülendi.

ABD'de bir ana yolda meydana geldiği belirtilen olayda, aracıyla sürat yapan bir erkek sürücü, sol şeritteki aracın kadın sürücüsüne hakaret içerikli sözler söyledi. Kadın sürücünün kayda aldığı görüntülerde, sürücünün hakarette bulunduğu sırada önüne bakmadığı, hareket halindeki araca çarptığı görüldü.

Görüntü Dökümü

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-Adamın kadın sürücüye hakaret etmesi

-Adamın o sırada önüne bakmaması

-Adamın önündeki araca çarpması

-Kadının olaya gülmesi


Amerika Birleşik Devletleri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 01:06 Kaynak: DHA
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