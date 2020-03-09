Kadın sürücüye hakaret ederken kaza yaptı - Son Dakika
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Kadın sürücüye hakaret ederken kaza yaptı

12 dakika önce

Kadın sürücüye hakaret ederken kaza yaptıABD, (DHA) - ABD'de ana yolda giden bir erkek sürücü, yan şeridindeki araçtaki kadın sürücüye hakarette bulundu.

Kadın sürücüye hakaret ederken kaza yaptı

ABD, (DHA) - ABD'de ana yolda giden bir erkek sürücü, yan şeridindeki araçtaki kadın sürücüye hakarette bulundu. Erkek sürücü, bu sırada hareket halindeki başka bir araca çarparken, o anlar görüntülendi.

ABD'de bir ana yolda meydana geldiği belirtilen olayda, aracıyla sürat yapan bir erkek sürücü, sol şeritteki aracın kadın sürücüsüne hakaret içerikli sözler söyledi. Kadın sürücünün kayda aldığı görüntülerde, sürücünün hakarette bulunduğu sırada önüne bakmadığı, hareket halindeki araca çarptığı görüldü.

Kadın sürücüye hakaret ederken kaza yaptı

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 01:15 Kaynak: DHA
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