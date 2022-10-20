Denizli'de kadın sürücünün yardımına giden oto tamircisinin sır ölümü! Cansız bedeni yol kenarında bulundu - Son Dakika
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Denizli'de kadın sürücünün yardımına giden oto tamircisinin sır ölümü! Cansız bedeni yol kenarında bulundu

20.10.2022 08:01

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde daha önceden ailecek tanıştığı bir kadın sürücünün yardımına giden oto tamircisi, yol kenarında ölü halde bulundu. Çelişkili ifadeler veren baş şüpheli kadın ve oğlu gözaltına alındı.

Denizli'nin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen yerde birinin hareketsiz yattığı ihbarı üzerine sağlık görevlileri olay yerine gitti. Ekipler yerde yatan adamın hayatını kaybettiğini belirledi. Bölgeye sevk edilen güvenlik güçleri, hayatını kaybeden kişinin oto tamircisi Nazım Cirit olduğunu belirledi.

ÇELİŞKİLİ İFADELER VERDİLER

Ekipler olay yerinde bulunan M.T. ve oğlu M.A.T.'nin ifadelerini aldı. Anne M.T., yaşadıkları Goncalı Mahallesi'nde ailesinin minibüsünün hararet yaptığını, bundan dolayı ise tamirci Cirit ile orta yol olan Bozburun Mahallesi'ndeki boş alanda buluştuklarını ve sonrasında tamirciyi rahatsızlandığını görerek aşağıya indirdiğini söyledi. Ardından oto tamircinin hareketsiz durduğunu, sonrasında telaşa kapılarak hararet yapan minibüsle geri eve gittiğini aktaran anne M.T., oğlundan yardım istediğini söyledi. Çelişkili cümleler sonrası cinayetten şüphelenen ekipler, anne ve oğlunu ifadesini almak üzere gözaltına aldı.

Kadın sürücüye yardıma giden oto tamircisinin sır ölümü

CANSIZ BEDENİ MORGA KALDIRILDI

Olay yeri inceleme ekiplerinin yapmış olduğu detaylı çalışmalar sonucunda vücudunda herhangi darp ve kesici ize rastlanılmayan cansız beden, otopsi yapılmak üzere adli tıp morguna kaldırıldı. Yaşanan olay sonrası ekipler, oto tamircinin aracını ve kadının Goncalı Mahallesine götürdüğü minibüsü detaylı inceleme için oto parka çektirdi.

Kadın sürücüye yardıma giden oto tamircisinin sır ölümü

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Güvenlik güçleri M.T.'nin kocası N.T.'yi ve olay yerine sonradan geldiği belirlenen H.K.'nin de ifadelerine başvurdu. Olay ile ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3. Sayfa Denizli'de kadın sürücünün yardımına giden oto tamircisinin sır ölümü! Cansız bedeni yol kenarında bulundu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Denizli'de kadın sürücünün yardımına giden oto tamircisinin sır ölümü! Cansız bedeni yol kenarında bulundu - Son Dakika
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