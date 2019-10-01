Son Dakika Haberleri: Kadın sürücüyü taciz eden motosikletli magandalar kamerada
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Kadın sürücüyü taciz eden motosikletli magandalar kamerada

1 saat önce

Beşiktaş'ta trafikte sıkıştırdığı kadın sürücüyü taciz eden motosikletli gençler, kameraya yansıdı.

Kadın sürücüyü taciz eden motosikletli magandalar kamerada, System.String[]

Beşiktaş'ta trafikte sıkıştırdığı kadın sürücüyü taciz eden motosikletli gençler, kameraya yansıdı. Sosyal medyadan paylaşılan görüntüler büyük tepki topladı.


Edinilen bilgilere göre, olay, Levent Büyükdere Caddesi'nde yaşandı. Trafikte motosikletli iki şahıs, iddiaya göre kadın sürücünün kullandığı otomobili sıkıştırdı. Otomobile arkadan çarpan magandalar, içerisinde bulunan iki kız kardeşi sözle taciz etti. Aracın camına ve dikiz aynasına vuran magandalar, "Çeliktepe girişine gel" diyerek olay yerinden kaçtı. Otomobil içerisinde dehşeti yaşayan iki kardeş, o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Sosyal medyadan paylaşılan görüntüler büyük tepki topladı. - İSTANBUL

Büyükdere Caddesi, Beşiktaş, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 03:58 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


KKTC'de 7 yaşındaki kız çocuğunu istismara 5 yıl hapis
Ahmet Nur Çebi'den başkanlık yorumu: Benim ağzımdan duymadığınız sürece inanmayın Parkta kadının dövülmesini sadece izlediler Kurdukları 'muhabbet evi'nde erkeklere şantaj yapan 4 sanığa 21'er yıl hapis

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.10.2019 17:54:40. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kadın sürücüyü taciz eden motosikletli magandalar kamerada
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]