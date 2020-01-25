Kadın taksi şoförleri meslekte cinsiyet ayrımına "hayır" dedi - Son Dakika
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Kadın taksi şoförleri meslekte cinsiyet ayrımına "hayır" dedi

7 saat önce

İstanbul'da hizmet veren kadın taksi şoförleri, meslekte cinsiyet ayrımına "hayır" demek için bir araya geldi.

İstanbul'da hizmet veren kadın taksi şoförleri, meslekte cinsiyet ayrımına "hayır" demek için bir araya geldi.

Çekmeköy'deki bir piknik alanında düzenlenen buluşmaya, yaklaşık 100 kadın şoför sarı taksileriyle katıldı.

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Genel Müdürü Zeynep Kılıç, programdaki konuşmasında, kentte 17 bin 395 kişinin taksi şoförlüğü yaptığını, 2 bin 249 kadının plaka sahibi olduğunu, 150 kadının da taksici olarak trafiğe çıktığını aktardı.

Kadın taksi şoförlerinin olması gerektiğini düşündüklerini ifade eden Kılıç, bu sebeple "Taksinin Sultanları" projesini başlattıklarını, bundan sonra trafikte kadın taksi şoförlerinin daha çok görüleceğini söyledi.

Kadın şoförlerin daha duyarlı ve dikkatli olduğunu anlatan Kılıç, şoför kadın olduğu takdirde binen kadın yolcuların kendisini daha güvende hissedeceklerini düşündüklerini belirtti.

Kadınların taksi şoförlüğü yaparken anne şefkatiyle hareket ettiğini aktaran Kılıç, şunları kaydetti:

"(Kısa mesafede ve yağmurlu havada yolcu alınmıyor.) gibi şeyler konuşuluyor. Ben yine de bunları söylenti olarak kabul ediyorum. Neticede biz kadınlar anneyiz, şefkatli tarafımız ağır basıyor. Kadın taksi şoförler artınca kalite de artacaktır. Bunu hep beraber göreceğiz. Sarı camiamızda bundan sonra sarı çiçekler açacak."

Taksi şoförü İlknur Yılmaz da günde 7-8 saat İstanbul trafiğinde şoförlük yaptığını dile getirdi.

İstanbul trafiğinin yoğun ve yorucu olduğunu belirten Yılmaz, "İşimi seviyorum. Gelen müşterimle sohbet etmeyi seviyorum. Onların dertlerini, sıkıntılarını dinlemek hoşuma gidiyor. Bazen 'Bu işe nereden bulaştım.' diyorum ama her zaman farklı şeyler yapmak benim hayalimdi." diye konuştu.

Kadın taksi şoförleri meslekte cinsiyet ayrımına hayır dedi

Çekmeköy, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 02:56 Kaynak: AA
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