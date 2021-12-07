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Kadın taksi şoförüne akıl almaz şiddet! ''Beni istemiyorlar, satırla saldırıya uğradım'' - Son Dakika

Kadın taksi şoförüne akıl almaz şiddet! ''Beni istemiyorlar, satırla saldırıya uğradım''

07.12.2021 12:39
Kadın taksi şoförüne akıl almaz şiddet! ''Beni istemiyorlar, satırla saldırıya uğradım''

Antalya'da taksicilik yapan Hatice Çağar Mirasedoğlu kadın olduğu için durakta istenmediğini durak başkanının satırla saldırısına uğradığı için şikayetçi oldu. Korkudan KADES uygulaması yüklediğini belirten Mirasedoğlu "Satırla bana doğru koştu, araya arkadaşı girip elinden alınca bu kez sopasını aldı. Araya girmeselerdi canımdan olabilirdim. Bir kadın olarak durakta rahat çalışmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

Muratpaşa ilçesinde bir taksi durağında 4 ay önce kendi aracıyla taksicilik yapmaya başladığını belirten Hatice Çağar Mirasedoğlu, bu süreçte iş arkadaşlarıyla zorluklar yaşadığını, kadın olduğu için durakta istenmediğini öne sürdü. Mirasedoğlu, farklı gerekçelerle çalışmama, durağa girmeme gibi cezalar kesildiğini kaydetti.

''DEFTERİ İSTEDİM TARTIŞTIK''

Mirasedoğlu, yaklaşık 2 ay önce bu cezalardan birini görmek için duraktaki karar defterini durak başkanı S.M.'den istediğini, defteri vermeyince aralarında tartışma çıktığını belirtti. Bunun üzerine S.M.'nin aracına giderek satır alıp, kendisine doğru koştuğunu söyleyen Mirasedoğlu, araya girenlerin elinden satırı alarak engel olduğunu anlattı. Mirasedoğlu, S.M.'nin bu kez de sopayla üzerine doğru koştuğunu, yine etraftakilerin engel olduğunu belirtti.

Kadın taksi şoförüne akıl almaz şiddet! ''Beni istemiyorlar, satırla saldırıya uğradım''

''KORKUDAN KADES UYGULAMASI YÜKLEDİM''

Mirasedoğlu, bu anlardan bazılarını cep telefonu ile görüntüleyerek savcılığa suç duyurusunda bulunduğunu kaydetti. Büyükşehir Belediyesi ve Şoförler Odası'na da şikayette bulunduğunu belirten Mirasedoğlu, yanıt alamadığını söyledi. Şikayetlerinin ardından çalışma hayatının daha da zorlaştığını, duraktaki baskıların giderek arttığını kaydeden Mirasedoğlu, korkusundan cep telefonuna KADES uygulamasını yüklediğini anlattı. Mirasedoğlu, yine bir tartışma sonucu kendisine çay bardağı fırlatılması sonrasında tekrar şikayetçi olduğu S.M.'nin de hakaret ettiği gerekçesiyle kendisi hakkında şikayette bulunduğunu kaydetti.

Mirasedoğlu, S.M.'ye 'durakta çıkarmış olduğu huzursuzluk nedeniyle şoförler odasından 'bir süre duraktan uzaklaştırma' cezası verildiğini, son olay sonrası durağa gelmeyi bıraktığını, taksisini bir arkadaşının kullandığını söyledi.

''PSİKOLOJİK HER TÜRLÜ ŞİDDETE MARUZ KALDIM''

Kadınlara örnek olmak ve taksi şoförlüğüne farklı bir renk katmak için çalışmaya başladığını söyleyen Mirasedoğlu, şöyle konuştu:

"4 aydır taksi şoförlüğü yapıyorum. Bu süreçte çalıştığım durakta psikolojik her türlü şiddete maruz kaldım. Bunlarla mücadele etmek için uğraşıyorum. Çalıştığım durağın başkanı farklı gerekçelerle asılsız, usulsüz ceza yazıp, çalışmamı engelledi. Bunlara karşı çıkınca tartışma çıkarıp, koşarak arabasından satır aldı. O satırla bana doğru koştu, araya arkadaşı girip elinden alınca bu sefer sopasını aldı. Eğer araya girmeselerdi canımdan olabilirdim."

Olaylarla ilgili tüm makamlara ve savcılığa şikayette bulunduğunu belirten Mirasedoğlu, "Soruşturma devam ediyor ama geçen süreye rağmen bu makamlardan hiçbir yanıt alamadım. Bundan cesaret alarak üstüme gelmeye devam ettiler. Durakta telsizi arıyorum cevap vermiyorlar, alay ediyorlar, kaba davranıyorlar. Durakta daha önce kavga edip mahkemelik olan kişiler, şimdi bana karşı birlik oldu. Bir kadın olarak beni çalıştırmamak için ellerinden geleni yapıyorlar" diye konuştu.

Kadın taksi şoförüne akıl almaz şiddet! ''Beni istemiyorlar, satırla saldırıya uğradım''

''ÇAY BARDAĞINI KAFAMA FIRLATTI''

Olaylar nedeniyle korku yaşadığını söyleyen Mirasedoğlu, "Korkuyorum. Herhangi bir yaptırım uygulanmayınca üzerime gelmeye devam ediyorlar. Beni işleyişe sokmamaya çalışıyorlar. Benim için başkalarına 'bırak bu terbiyesiz, saygısız kadını' dediler. Ben de 'artık yeter' dediğimde elindeki çay bardağını kafama doğru fırlattı. Cep telefonuma KADES uygulamasını yüklemiştim, oradan polis çağırdım. Ben bir kadın olarak orada rahat çalışmak istiyorum" dedi.

Kadın taksi şoförüne akıl almaz şiddet! ''Beni istemiyorlar, satırla saldırıya uğradım''

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Son Dakika Yaşam Kadın taksi şoförüne akıl almaz şiddet! ''Beni istemiyorlar, satırla saldırıya uğradım'' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kadın taksi şoförüne akıl almaz şiddet! ''Beni istemiyorlar, satırla saldırıya uğradım'' - Son Dakika
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