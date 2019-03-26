Kadın Tam 30 Yıl Boyunca 13 $ Yüzük Taktı, Tekrar Bakınca Milyoner Olduğunu Öğrendi.
19 dakika önce
Kadın Tam 30 Yıl Boyunca 13 $ Yüzük Taktı, Tekrar Bakınca Milyoner Olduğunu Öğrendi.
Kadın Tam 30 Yıl Boyunca 13 $ Yüzük Taktı, Tekrar Bakınca Milyoner Olduğunu Öğrendi...
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Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 08:34 Kaynak: Youtube
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