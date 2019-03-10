Kadın Taraftarlardan 'Şiddete Hayır' Yürüyüşü
1 saat önce
- Kadın taraftarların pankartlar eşliğinde slogan atarak yürüyüş görüntüleri Taraftar Şevval Elif Erat'ın açıklaması Erkek taraftarların kadınlara teşekkür etmesi Kadınların oynama görüntüleri OSMANİYE (AA) – Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 3.lig 2.
- Kadın taraftarların pankartlar eşliğinde slogan atarak yürüyüş görüntüleri
Taraftar Şevval Elif Erat'ın açıklaması
Erkek taraftarların kadınlara teşekkür etmesi
Kadınların oynama görüntüleri OSMANİYE (AA) – Türkiye Futbol Federasyonu
(TFF
) 3.lig 2.grupta mücadele eden Osmaniyespor Futbol Kulübü'nün sahasında oynadığı Karşıyakaspor maçı öncesinde bir grup kadın taraftarlar, 'Kadına Şiddete Hayır' yürüyüşü düzenledi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 10.03.2019 03:53 Kaynak: AA
Erdoğan'ın "Teröristlerce Tokatlanan Belediye Başkanı" Dediği Kişi HDP'li Baydemir Çıktı
Yeni Parti İddiaları ile Gündeme Gelen Gül ve Davutoğlu Ekrana Çıktı
İzmir'de, Baltayla Vapura Binen Saldırgan Panik Yarattı: İstanbul'a Gideceksiniz
Eski Hazine Müsteşarı 3 Maddede Özetledi! İşte Doların Yükseliş Nedenleri