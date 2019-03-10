Son Dakika Haberleri: Kadın Taraftarlardan 'Şiddete Hayır' Yürüyüşü

Kadın Taraftarlardan 'Şiddete Hayır' Yürüyüşü

1 saat önce

- Kadın taraftarların pankartlar eşliğinde slogan atarak yürüyüş görüntüleri Taraftar Şevval Elif Erat'ın açıklaması Erkek taraftarların kadınlara teşekkür etmesi Kadınların oynama görüntüleri OSMANİYE (AA) – Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 3.lig 2.

- Kadın taraftarların pankartlar eşliğinde slogan atarak yürüyüş görüntüleri
Taraftar Şevval Elif Erat'ın açıklaması
Erkek taraftarların kadınlara teşekkür etmesi
Kadınların oynama görüntüleri OSMANİYE (AA) – Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 3.lig 2.grupta mücadele eden Osmaniyespor Futbol Kulübü'nün sahasında oynadığı Karşıyakaspor maçı öncesinde bir grup kadın taraftarlar, 'Kadına Şiddete Hayır' yürüyüşü düzenledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.03.2019 03:53 Kaynak: AA

Türkiye Futbol Federasyonu, Osmaniye, Güncel
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