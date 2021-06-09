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Kadın Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı parkede - Son Dakika

Kadın Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı parkede

09.06.2021 20:33
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Türkiye'de ilk kez tamamı kadınlardan oluşan bir takım Türkiye Basketbol 3'üncü Ligi'nde mücadele vermeye başladı.

Türkiye'de ilk kez tamamı kadınlardan oluşan bir takım Türkiye Basketbol 3'üncü Ligi'nde mücadele vermeye başladı.

Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Tekerlekli Sandalye Basketbol 3'üncü Ligi müsabakaları Yalova ve Bursa illerinde başladı. 19 Haziran'a kadar sürecek ligde mücadele veren Lotus Engelliler Gençlik ve Spor Kulübü'nün tamamı kadın sporculardan oluşması açısından Türkiye'de bir ilk oldu. Lotus Engelliler Başkanı Garip İnal, kadın milli takımına katkı sağlamak amacıyla bu yola çıktıklarını ve federasyonun ligde mücadele etmek için kendilerini izin verdiğini söyledi. İnal, tekerlekli sandalye basketbolunda Türkiye'nin uluslararası klasmanda A'dan B'ye düştüğünü belirterek, "Hem milli takım alt yapısına oyuncu vermek, hem de Türkiye liglerinde evde oturan kadınlarımızı bu sistemi görerek evlerinden çıkıp spor yapmasını özendirmek istedik" açıklamasında bulundu.

2 oyuncunun sakatlığı nedeniyle 10 kişiyle Ankara'dan 10 sporcuyla Yalova'ya geldiklerini belirten İnal, engelli kadınların spora teşvik edilmesi gerektiğine vurgu yaptı.Lotus Engelliler Antrenörü Ali Hadi Öztürk de yaklaşık 1 yıl süresince takımı kurmak için çaba gösterdiklerini belirtti. Erkek branşında yaşanan başarıyı kadınlarda da olmasını istediklerini söyleyen Öztürk, "Erkekler daha ağırlıklı yarıştılar. Bunun sonucunda da erkek milli takımımız Avrupa şampiyonlukları dünya ikincilikleri gibi birçok başarı elde etti. Biz hem bir farkındalık oluşturmaya çalışıyoruz hem de kadın milli takımımıza iyi bir altyapı sunup oraya oyuncular göndermek istiyoruz. Ayrıca evden çıkmaya tereddüt eden engelli sporcular da bu çocukları görerek cesaretlendirmek istiyoruz" diye konuştu.Takım kaptanı Büşra Ünal ise erkeklere karşı mücadele edeceklerini hatırlattı. Heyecanlı olduklarını söyleyen Ünal, takımda en küçük sporcunun 14 yaşında olduğunu ifade etti. İkinci lige yükselmek için çabalayacaklarını dile getiren Ünal, şöyle konuştu: "Biz bu sahada olabildiğince güzel şeyler ortaya koymak istiyoruz. Kadınların gücünü göstermek istiyoruz tüm Türkiye'ye. Enerjimiz çok yüksek. Antrenman enerjimiz çok yüksek oluyor ayrıca. Sahaya da inşallah onu yansıtacağız şimdi arkadaşlarımla beraber. Diğer takımlara örnek olmak çok isteriz. İnşallah devamı da gelir."

Takım oyuncularından Kadriye Nur Özbek ise "Takım olarak yaptığımız için daha çok eğleniyoruz. Ben farklı sporlardan daha aktif olduğumuzu düşünüyorum. Bugün ilk maçımızı yapacağız. Daha önce hiç maç yapmadık. Çok heyecanlıyız. Erkeklerle oynayacağımız için ben kendi adıma biraz çekiniyorum. Onlar bizden daha güçlü sonuçta. Biz çalıştık antrenmanlarımızı da çok güzel yaptık. Kazanacağımızı düşünüyoruz" açıklamasında bulundu.


Kadın Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı parkede
Kadın Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı parkede
Kadın Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı parkede
Kadın Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı parkede
Kadın Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı parkede
Kadın Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı parkede
Kadın Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı parkede
Kadın Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı parkede
Kadın Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı parkede

Tekerlekli Sandalye, basketbol, Türkiye, Milli, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Kadın Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı parkede - Son Dakika Spor


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