Kadın Tekvando Milli Takımı, Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki turnuvada şampiyon oldu - Son Dakika
Son Dakika Spor Kadın Tekvando Milli Takımı, Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki turnuvada şampiyon oldu - Son Dakika Spor

Kadın Tekvando Milli Takımı, Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki turnuvada şampiyon oldu

6 saat önce

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na hazırlanan Kadın Tekvando Milli Takımı, Birleşik Arap Emirlikleri'nde düzenlenen Fujairah Açık Turnuvası'nda 4 altın, 1 bronz madalya kazanarak şampiyon oldu.

Kadın Tekvando Milli Takımı, Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki turnuvada şampiyon oldu, System.String[]

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na hazırlanan Kadın Tekvando Milli Takımı, Birleşik Arap Emirlikleri'nde düzenlenen Fujairah Açık Turnuvası'nda 4 altın, 1 bronz madalya kazanarak şampiyon oldu.

Türkiye Tekvando Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Tokyo 2020'ye tam kadro katılmayı garantileyerek tarihi bir başarıya imza atan kadın tekvandocular, Fujairah kentindeki turnuvaya 5 sporcuyla katıldı.

Milli sporcular, G2 statüsündeki turnuvada dünyanın önemli isimleriyle mücadele verdi.

Turnuvada kadınlar 49 kiloda Rukiye Yıldırım, 57 kiloda Hatice Kübra İlgün, 67 kiloda Nur Tatar Askari ve +67 kiloda Nafia Kuş altın madalya kazandı. 53 kiloda Zeliha Ağrıs ise bronz madalya elde etti. Bu sonuçlarla Kadın Tekvando Milli Takımı, takım halinde zirveye çıktı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Metin Şahin, 2020 yılına harika bir başlangıç yaptıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Bildiğiniz gibi 2020, olimpiyat senesi. Dört yıllık emeklerin toplanacağı bir yıl. Olimpik takımımız, 2020'ye çok iyi bir giriş yaptı. Olimpiyatlara hazırlanan sporcularımız, 4 altın ve 1 bronz madalya ile ne kadar iddialı olduklarını bir kez daha gösterdi. 2020'ye iyi başladık, iyi devam edecek. En büyük hedefimiz, Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda ay-yıldızlı bayrağımızı dalgalandırmak."

Birleşik Arap Emirlikleri, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 10:26 Kaynak: AA
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