Kadın Tekvando Milli Takımı, Dubai'de şampiyon - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kadın Tekvando Milli Takımı, Dubai'de şampiyon - Son Dakika

Kadın Tekvando Milli Takımı, Dubai'de şampiyon

6 saat önce

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na hazırlanan Kadın Tekvando Milli Takımı, Fujairah Açık Tekvando Turnuvası'nda 4 altın ve 1 bronz madalya kazanarak takım halinde şampiyon oldu.

Kadın Tekvando Milli Takımı, Dubai'de şampiyon, System.String[]

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na hazırlanan Kadın Tekvando Milli Takımı, Fujairah Açık Tekvando Turnuvası'nda 4 altın ve 1 bronz madalya kazanarak takım halinde şampiyon oldu.

Tokyo Olimpiyat Oyunları'na tam kadro katılmayı garantileyerek tarihi bir başarıya imza atan kadın tekvandocular, 2020 yılına fırtına gibi başladı. Yılın ilk uluslararası organizasyonu için Dubai'ye giden Milliler, burayı da boş geçmedi. Türkiye, 5 sporcuyla katıldığı turnuvayı 4 altın ve 1 bronz madalya ile tamamladı. G2 statüsündeki önemli turnuvada dünyanın önemli isimleri mücadele ederken, Tokyo'da Türkiye'yi temsil edecek sporcular başarılı sonuçlarıyla göz doldurdu.

Kadınlar 49 kiloda Rukiye Yıldırım, 57 kiloda Hatice Kübra İlgün, 67 kiloda Nur Tatar Askari ve +67 kiloda Nafia Kuş altın madalya kazanarak kürsünün en üst basamağına çıktı. 53 kiloda Zeliha Ağrıs da bronz madalya elde etti. Bu sonuçlarla olimpik milli takımı takım halinde zirveye çıktı.

ŞAHİN: "2020'YE İYİ BAŞLADIK, İYİ DEVAM EDECEK"

Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Metin Şahin, çok önemli olan 2020 yılına harika bir başlangıç yaptıklarını söyledi. Şahin, "Bildiğiniz gibi 2020 olimpiyat senesi. 4 yıllık emeklerin toplanacağı bir yıl. Olimpik takımımız 2020'ye çok iyi bir giriş yaptı. Olimpiyatlara hazırlanan sporcularımız 4 altın ve 1 bronz madalya ile ne kadar iddialı olduklarını bir kez daha gösterdiler. 2020'ye iyi başladık, iyi devam edecek. En büyük hedefimiz Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda ay-yıldızlı bayrağımızı dalgalandırmak" ifadelerini kullandı.

(İHA)

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 11:05 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Bunu da gördük! Ön kaputa oturttuğu kadın ile trafiğe çıktı
Mustafa Kapı: "Önceliğim Galatasaray" Milli futbolcu Kaan Ayhan, Kicker dergisinin "Haftanın 11'inde" yer aldı Çin'den korkunç görüntüler! Karantinadaki kadın barikatla eve hapsedildi

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.02.2020 17:43:14. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kadın Tekvando Milli Takımı, Dubai'de şampiyon - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]