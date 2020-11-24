Kadın Tekvando Milli Takımı'ndan Avrupa Kulüpler Şampiyonası'nda 5 madalya - Son Dakika

Kadın Tekvando Milli Takımı'ndan Avrupa Kulüpler Şampiyonası'nda 5 madalya

24.11.2020 19:49
Kadın Tekvando Milli Takımı'ndan Avrupa Kulüpler Şampiyonası'nda 5 madalya, System.String[]

Kadın Tekvando Milli Takımı, Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de düzenlenen Avrupa Kulüpler Tekvando Şampiyonası'nda, 2 altın, 2 gümüş, 1 bronz madalya kazandı.

Kadın Tekvando Milli Takımı, Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de düzenlenen Avrupa Kulüpler Tekvando Şampiyonası'nda, 2 altın, 2 gümüş, 1 bronz madalya kazandı.

Türkiye Tekvando Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Avrupa Tekvando Birliği (WTE) tarafından 8'incisi yapılan şampiyonada, kadınlar 57 kiloda Hatice Kübra İlgün, son 2 olimpiyat şampiyonu Jade Jones'u yenerek şampiyonluğa ulaştı.

Şampiyonada, 53 kiloda Zeliha Ağrıs altın madalya elde ederken, 67 kiloda İkra Kayır ve +73 kiloda Nafia Kuş gümüş ve 49 kiloda Rukiye Yıldırım bronz madalyanın sahibi oldu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle mart ayından beri ilk defa uluslararası bir organizasyon için Türkiye adına 5 sporcunun tatamiye çıktığı şampiyonada, milli tekvandocu Nur Tatar ise sakatlığı nedeniyle yer alamadı.

Tüm sıkletlerde madalya kazanan milli tekvandocuları kutlayan Federasyon Başkanı Metin Şahin, "Mart ayından bu yana salgın nedeniyle uluslararası müsabakalara katılamıyorduk. Yaklaşık 8 aylık aranın ardından Hırvatistan'da yapılan şampiyonaya tüm tedbirlerimizi alarak katıldık. 5 sporcumuz da madalya kazanmayı başardı. Hepsini tek tek kutluyorum. Özellikle finalde son 2 olimpiyat şampiyonu Jade Jones'u yenerek altın madalyaya uzanan Hatice Kübra İlgün tebrik ediyorum. Sporcularımızın elde ettiği sonuçlar olimpiyat oyunları öncesinde umutlarımızı arttırıyor." ifadelerini kullandı.

Hırvatistan, Avrupa, Kadın, Milli, Spor, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Spor Kadın Tekvando Milli Takımı'ndan Avrupa Kulüpler Şampiyonası'nda 5 madalya - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: Türkiye'de 24 Kasım günü koronavirüs nedeniyle 161 kişi vefat etti, 7381 yeni vaka tespit edildi Elon Musk, Bill Gates'i geçerek en zengin ikinci insan oldu Yusuf Yazıcı'nın menajeri: Milan ile temasımız olmadı Prefabrik evde çıkan yangında 2 çocuk hayatını kaybetti, anne ve baba olay yerinde sinir krizi geçirdi Hakan Altun ile Gonca Vuslateri, yeni aşka yelken açtı Afganistan'da pazar yerinde çifte bombalı saldırı gerçekleşti: 14 ölü, 45 yaralı Kısa yoldan zengin olma hayali kuran 7 yıllık çift dolandırıcıların kurbanı oldu Bülent Arınç'ın istifasına AK Parti ve MHP'den ilk tepki: En büyük hizmetin "istifa" haline gelmesi çok büyük acı
Eski Beşiktaşlı Boateng, model eşi Melissa Satta ile yollarını ayırdı Eski Beşiktaşlı Boateng, model eşi Melissa Satta ile yollarını ayırdı         
19:51
Son Dakika: Eski AK Parti Diyarbakır Milletvekili İhsan Arslan, Merkez Disiplin Kurulu'na sevk edildi Son Dakika: Eski AK Parti Diyarbakır Milletvekili İhsan Arslan, Merkez Disiplin Kurulu'na sevk edildi         
19:36
Yüzbinlerce kişi izledi! Düğünde geline yanlışlıkla tekme atan damat TikTok'da viral oldu Yüzbinlerce kişi izledi! Düğünde geline yanlışlıkla tekme atan damat TikTok'da viral oldu         
19:19
Bülent Arınç'ın oğlundan babasının istifasıyla ilgili dikkat çeken sözler: Bu denizde bir tek gemi ve tek bir reis var Bülent Arınç'ın oğlundan babasının istifasıyla ilgili dikkat çeken sözler: Bu denizde bir tek gemi ve tek bir reis var         
19:06
Son Dakika: AK Parti Sözcüsü Çelik, Arınç'ın istifasıyla ilgili konuştu: Görüşlerinin doğru olmadığı yönünde mutabakat var Son Dakika: AK Parti Sözcüsü Çelik, Arınç'ın istifasıyla ilgili konuştu: Görüşlerinin doğru olmadığı yönünde mutabakat var         
18:33
İmamoğlu'ndan Bahçeli'nin eleştirilerine yanıt: Benim yapmak istediğim, vatandaşı doğru bilgilendirmek İmamoğlu'ndan Bahçeli'nin eleştirilerine yanıt: Benim yapmak istediğim, vatandaşı doğru bilgilendirmek         
18:03
Türkiye, Ege'deki 6 ada ile ilgili 3 yeni NAVTEX yayınladı Türkiye, Ege'deki 6 ada ile ilgili 3 yeni NAVTEX yayınladı         
17:47
Böyle vahşet görülmedi! Annesi doğum yaparken 6 yaşındaki çocuğunun başını kesti Böyle vahşet görülmedi! Annesi doğum yaparken 6 yaşındaki çocuğunun başını kesti         
17:33
Melih Gökçek'ten Arınç'ın istifası hakkında ilk yorum: Bence yetmez Melih Gökçek'ten Arınç'ın istifası hakkında ilk yorum: Bence yetmez         
16:44
ABD'de çölde keşfedilen gizemli metal blok paniğe neden oldu ABD'de çölde keşfedilen gizemli metal blok paniğe neden oldu         
16:10
Arınç'ın istifa metninde dikkat çeken ifadeler var: Yargı, ekonomi ve başka alanlarda reformlara ihtiyaç var Arınç'ın istifa metninde dikkat çeken ifadeler var: Yargı, ekonomi ve başka alanlarda reformlara ihtiyaç var         
16:03
Azerbaycan şehidinin kabrinde Galatasaray bayrağı dalgalanıyor Azerbaycan şehidinin kabrinde Galatasaray bayrağı dalgalanıyor         
14:36
Aleyna Çakır'ın ölümünün baş şüphelisi Ümitcan Uygun'dan akılalmaz sözler: Kudurun Aleyna Çakır'ın ölümünün baş şüphelisi Ümitcan Uygun'dan akılalmaz sözler: Kudurun         
14:11
Kanuni Sultan Süleyman döneminde yaptırılan tespih otomobil fiyatına satıldı Kanuni Sultan Süleyman döneminde yaptırılan tespih otomobil fiyatına satıldı         
13:54
Kurtlar Vadisi'nin Orhan'ı Devrim Parscan hayatını kaybetti Kurtlar Vadisi'nin Orhan'ı Devrim Parscan hayatını kaybetti         
13:49
Daireleri gezme bahanesiyle inşaata giren kadın, intihara kalkıştı Daireleri gezme bahanesiyle inşaata giren kadın, intihara kalkıştı         
12:58
Berdan Mardini, çocuklarıyla verdiği poza gelen yorumlara kızdı: Bırakın bu yobazlıkları Berdan Mardini, çocuklarıyla verdiği poza gelen yorumlara kızdı: Bırakın bu yobazlıkları         
12:11
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.11.2020 20:11:05. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Kadın Tekvando Milli Takımı'ndan Avrupa Kulüpler Şampiyonası'nda 5 madalya - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei