'Kadın temsili için TFF'ye görev düşüyor'

Spor Arena/ Efkan BUCAK - Evrenspor Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü ve Kadın Futbol Kulüpler Birliği'nin Antrenör Çalışma Grubu Üyesi Fatma Gültekin, WeebTV'de Zeynep Özcan'ın 'Kadın Kadına' programda yaptığı açıklamada, futbola Dinarsu'da başladığını ve futbol sayesinde yüksek öğrenime devam edebildiğini söylerken, 11 yıldır antrenörlük yaptığını ifade etti. Her düzeyde kadın futbol takımı yanında, erkek takımlarını da çalıştıran Gültekin sekiz yıldır UEFA A belgesine başvurduğunu, ancak sıra gelmediğinden yakındı.



Gültekin, özellikle Kadın Futbol 1.Ligi'nde yeni sezon ile başlayacak UEFA A zorunluluğunun kadın antrenörlerin iş olanakları için önemli bir engel teşkil ettiğinin altını çizdi.



"Sıra bekleyen çok antrenör kadın var. Çok emek vermis olanlarımız var. Kadın temsilini doğru yere getirebilmek için kadınlara kurs imkanı sağlanmalı" derken, TFF Başkanı Nihat Özdemir'den, Necla Güngör ve ekibi ile Milli Takımlarda başlayan kadın antrenörlerin yükselişinin ligde de uygulanabilmesi için destek istedi.



