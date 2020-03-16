Kadın tenisine koronavirüs engeli - Son Dakika
Son Dakika Spor Kadın tenisine koronavirüs engeli - Son Dakika Spor

Kadın tenisine koronavirüs engeli

6 saat önce

Kadınlar Tenis Birliği (WTA), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle turnuvaları 2 Mayıs'a kadar durdurdu.

Kadın tenisine koronavirüs engeli, System.String[]

Kadınlar Tenis Birliği (WTA), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle turnuvaları 2 Mayıs'a kadar durdurdu.

WTA'nın internet sitesinde yer alan açıklamada, bu yıl yeniden takvime eklenen İstanbul'un yanı sıra Almanya'nın Stuttgart kenti ve Çekya'nın başkenti Prag'daki turnuvaların planlanan tarihlerde gerçekleşmeyeceği kaydedildi.

Açıklamada, 2 Mayıs'a kadar tüm turnuvaların durdurulduğu, koronavirüsle ilgili gelişmelerin yakından takip edildiği belirtildi.

İstanbul, Almanya, Tenis, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 04:52 Kaynak: AA
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