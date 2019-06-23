Son Dakika Haberleri: Kadın tenisinin yeni bir numarası Barty
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Kadın tenisinin yeni bir numarası Barty

17 dakika önce

Alman Julia Görges'i 2-0 yenerek Birmingham Klasik Kadınlar Tenis Turnuvası'nda şampiyon olan Avustralyalı Ashleigh Barty, dünya sıralamasının zirvesine yerleşti.

Kadın tenisinin yeni bir numarası Barty, System.String[]
Alman Julia Görges'i 2-0 yenerek Birmingham Klasik Kadınlar Tenis Turnuvası'nda şampiyon olan Avustralyalı Ashleigh Barty, dünya sıralamasının zirvesine yerleşti.
İngiltere'nin Birmingham kentinde düzenlenen çim kort turnuvasının finalinde, dünya 2 numarası Barty ile klasmanın 19. basamağındaki Görges karşılaştı.
Fransa Açık'ta (Roland Garros) kariyerinin ilk grand slam şampiyonluğuna ulaşan Barty, sahadan 6-3 ve 7-5'lik setlerle 2-0 galip ayrıldı.
Kariyerindeki 6. tekler şampiyonluğunu kazanan 23 yaşındaki tenisçi, Japon Naomi Osaka'nın 21 haftalık liderliğine son verdi ve dünya klasmanının yeni bir numarası oldu.
Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 06:41 Kaynak: AA
Tenis, Spor
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