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Kadın tenisinin yeni yıldızı Sofia Kenin
6 saat önce
Kadın tenisinin yeni yıldızı Sofia Kenin
Avustralya Açık Tenis Turnuvası'nda şampiyonluğa ulaşan Sofia Kenin, ABD'nin kadın tenisine kazandırdığı yeni yıldız olarak göze çarpıyor.
Sezonun ilk grand slam turnuvası Avustralya Açık'a 14 numaralı seribaşı olarak katılan Kenin, ilk turlarda sırasıyla İtalyan Martina Trevisan, ABD'li Ann Li ve Çinli Zhang Shuai'yi 2-0 yendi, 4. turda ise ABD'li Coco Gauff'u 2-1 ile eleyerek çeyrek finale kaldı.
Haber Yayın Tarihi: 02.02.2020 12:38
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