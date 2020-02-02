Kadın tenisinin yeni yıldızı Sofia Kenin - Son Dakika
Son Dakika Dünya Kadın tenisinin yeni yıldızı Sofia Kenin - Son Dakika Dünya

Kadın tenisinin yeni yıldızı Sofia Kenin

6 saat önce

Kadın tenisinin yeni yıldızı Sofia Kenin

Kadın tenisinin yeni yıldızı Sofia Kenin, System.String[]

Avustralya Açık Tenis Turnuvası'nda şampiyonluğa ulaşan Sofia Kenin, ABD'nin kadın tenisine kazandırdığı yeni yıldız olarak göze çarpıyor.


Sezonun ilk grand slam turnuvası Avustralya Açık'a 14 numaralı seribaşı olarak katılan Kenin, ilk turlarda sırasıyla İtalyan Martina Trevisan, ABD'li Ann Li ve Çinli Zhang Shuai'yi 2-0 yendi, 4. turda ise ABD'li Coco Gauff'u 2-1 ile eleyerek çeyrek finale kaldı.

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Amerika Birleşik Devletleri, Avustralya, Tenis, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 02.02.2020 12:38 
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