Kadın terapiste silah zoruyla cinsel saldırıda yeni gelişme yaşandı! Şüpheli şahıs adliyeye sevk edildi - Son Dakika

İstanbul'un Kadıköy ilçesinde 18 Haziran'da Bağdat Caddesi Feneryolu Sokak'taki bir terapi merkezine giden şahıs, kendisini polis olarak tanıttı. Terapi merkezinde fuhuş yapıldığı ihbarı aldığını söyleyen şahıs, kadını karakola götürmekle tehdit ederek, terapist Masal K.'ye (44) cinsel ilişki teklifinde bulundu. Ancak, şahsın isteği kabul görmedi. Şahıs, ardından ise silah zoruyla cinsel saldırıda bulundu.

BAZANIN ALTINDA YAKALANDI

Daha sonra olayın polise intikal etmesinin ardından olay yeri ve çevresindeki güvenlik kamera görüntülerini inceleyen polis, şüphelinin, iş yerine geldiği kamyonetin plakasından kimliğini belirledi. Ekipler, 22 Haziran'da Başakşehir'de bir adrese düzenlediği baskında evdeki bazanın altına saklanan şüpheli Şevket K'yi (51) yakaladı.

HEM DARBETTİ HEM CİNSEL SALDIRIDA BULUNDU

Gözaltına alınan şüphelinin üst aramasında, sahte polis kimliği ve rozeti ele geçirildi. Şüphelinin müşteri gibi randevu olarak terapi merkezine gittiği, kendisini polis şeklinde tanıtıp kimlik gösterdiği, iş yerinde fuhuş yapıldığı bahanesiyle kadını polis merkezine götürmekle tehdit ettiği, ardından cinsel ilişki teklifinde bulunup kabul görmeyince yanındaki silahla darbettiği kadına tehditle cinsel saldırıda bulunduğu iddia edildi.

8 AYRI SUÇTAN KAYDI VAR

Ayrıca şüpheli Şevket K'nin 8 ayrı suçtan emniyette kaydığı olduğu, nitelikli yağma suçundan da arandığı öğrenildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi.