Son Dakika Haberleri: Kadın Tırnakçılar Uyanık Market Sahibini Dolandıramadı

Kadın Tırnakçılar Uyanık Market Sahibini Dolandıramadı

1 saat önce

Kadın tırnakçılar uyanık market sahibini dolandıramadı Yaşanan o anlar güvenlik kameralarına yansıdıKİLİS - Kilis'te, markete alışveriş için giderek "tırnakçılık yöntemi" ile dolandırıcılık yapmak isteyen 2 bayan, market sahibi bayanın uyanıklığı nedeniyle bu kez elleri boş döndü.

Kadın Tırnakçılar Uyanık Market Sahibini Dolandıramadı, System.String[]
Kadın tırnakçılar uyanık market sahibini dolandıramadı
Yaşanan o anlar güvenlik kameralarına yansıdı

KİLİS - Kilis'te, markete alışveriş için giderek "tırnakçılık yöntemi" ile dolandırıcılık yapmak isteyen 2 bayan, market sahibi bayanın uyanıklığı nedeniyle bu kez elleri boş döndü. Yaşanan o anlar saniye saniye güvenlik kamera görüntülerine yansıdı.
Edinilen bilgiye göre, Albay İbrahim Karaoğlanoğlu Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi üzerinde Habibe Kurt'un çalıştırdığı markete 2 bayan gelerek biri sigara, bir diğeri de 2 tane gofret aldı. Market sahibine 200 TL verdikten sonra paranın üzerine aldıktan sonra 20 TL'ye de bozmasını istedi. Bu esnada 100 TL'yi el çabukluğuyla cüzdanın altına aldı. Bu durumun farkına vatan market sahibi Habibe Kurt, tırnakçılık yöntemiyle dolandırıcılık yapan kadının cüzdanının altına gizlediği 100 TL'ye hızlı bir hamle ile geri aldı. Dolandırıcılar, hızla marketten ayrılarak kayıplara karıştılar.
Habibe Kurt, geçen yılda benzer şey yaşadıklarını o zamanda dikkati sayesinde dolandırılmadığını ifade ederek, Bu tür dolandırıcılara karşı esnafların ve vatandaşların dikkatli olmaları gerektiğini söyledi.
Öte yandan Kilis dışından gelen dolandırıcıların kente bir çok kişiyi "Tırnakçılık yöntemi" öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 11:40 Kaynak: İHA

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