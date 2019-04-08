Kadın Turisti Döven Polise 740 Lira Para Cezası

Antalya'nın Alanya ilçesinde kazak kadın turisti copla vurup yere düşürdükten sonra teklemeyen polis memuru 740 TL para cezasına çarptırıldı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde kazak kadın turisti copla vurup yere düşürdükten sonra teklemeyen polis memuru 740 TL para cezasına çarptırıldı.Turistin avukatı Halime Şenli, "740 lira para cezasına hüküm verilmiş. Çok düşük bir ceza. Tümüyle hukuka aykırı bir ceza" dedi. Olay, 4 Ekim 2017 tarihinde Türkmenbaşı Caddesi üzerinde meydana geldi. Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğünde görev yapan polis memuru İ.K. ile İ.U, akıl sağlığı yerinde olmayan bir kadının etrafa saldırdığı ihbarını alarak harekete geçti. İddiaya göre Ronakhan Arıpova, 'arabaya bin' diyerek, kendisini ikaz eden polislerden İ.K.'ye tokat attı. Daha sonra polis memuru İ.K. da kadını, copla vurarak yere düşürdükten sonra tekmeledi. Polis memuru İ.U. ise olaya müdahale etmeyerek olan biteni izledi. Olay bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.



POLİS MEMURU 1 AY TUTUKLU KALDI



Olay sonrası hakkında soruşturma başlatılan polis memuru İ.K. sevk edildiği mahkemece tutuklandı. 'Kamu görevlisinin nüfuzunu kullanarak silahla, kendisini savunamayacak kişiyi yaralama' suçundan 1,5 yıldan 4,5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan polis memuru, 1 ay tutuklu kaldıktan sonra tahliye edildi.



DURUŞMADA POLİSE GÜNLÜĞÜ 20 TL'DEN 720 TL para cezası verildi



Polis memuru İ.K. ve meslektaşı İ.U. de 'suça iştirakten' sanık olduğu gerekçesiyle 7 Şubat günü Alanya 1'inci Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada hakim karşına çıktı. Mahkeme heyeti tutuksuz yargılanan sanık polis memuru İ.K.'yi 'beden ve ruh bakımından kendisini savunamayacak kişiye karşı kasten yaralama' suçundan 180 gün hapis cezasına çarptırıldı. İ.K.'ye verilen hapis cezası 'haksız tahrik' ve 'iyi hal' indirimi uygulanarak 37 güne düşürüldükten sonra günlüğü 20 TL'den 740 TL para cezasına çevrildi. Ceza, polis memurunun sabıkasız olması dikkate alınarak, hükmün açıklanması geri bırakılması kapsamında ertelendi. Meslektaşı İ.U. ise beraat etti.



"POLİSİN KADINA İŞKENCE ETTİĞİNİ SÖYLEDİK AMA MAHKEME KABUL ETMEDİ"



Konu hakkında açıklama yapan Ronakhan Arıpova'nın avukatı Halime Şenli, "5 Ekim 2017 sabahı güne iki polisin bir kadını saçlarından sürükleyerek, copla vurarak, polis aracına bindirmesi görüntüleriyle başladık. Olaya Antalya Barosu Alanya Kadın Hakları Kurulu avukatları olarak müdahil olduk. Şiddet uygulayan, copla kadını döven, saçlarından sürükleyerek çeken polis memuru tutuklandı. Dava 'kasten yaralama' suçundan açıldı. Biz olayın 'işkence suçu' olduğunu, polisin kadına işkence ettiğini söyledik ama mahkeme kabul etmedi" dedi.



" DOSYAYI TEMİZ ETTİK"



Kararın adil olmadığını savunan avukat Şenli şunları söyledi:



"Tarafın avukatları yokken karar verilmiş. Akli dengesi yerinde olmayan kişiye yönelik işlenen suçta cezanın ağırlaştırılması gerekir. Mahkeme bu arttırımı uygulamamış. Beraat eden polis memurunun da ceza alması gerekir. Ceza kanununa göre; biri yanınızda suç işliyorsa ve siz onun suç işlemesine engel olmayıp seyrediyorsanız, siz de aynı suçtan cezalandırılırsınız. Yargıtay'ın bu konuda çok görüşü var. Dosyayı temyiz ettik. Dosya Antalya Bölge İdare Mahkemesi'ne gitti."



(Erdal Anak/İHA)

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Kadın Turisti Sokak Ortasında Öldüresiye Döven Polise 740 TL Para Cezası Verildi

Birlikte Olduğu Kadınları Tehdit Eden Şahıs, Yakayı Ele Verdi

Rekabet Kurulu 7 Firma Hakkında Soruşturma Başlattı

MTTB, Tepki Çeken Süleyman Çakır Paylaşımıyla İlgili Açıklama Yaptı