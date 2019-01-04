Kadın Tutuklu ve Hükümlüler İçin Tiyatro Oyunu Sahnelendi
1 saat önce
Diyarbakır'da kadın tutuklu ve hükümlüler için tiyatro oyunu sahnelendi.
Diyarbakır
'da kadın tutuklu ve hükümlüler için tiyatro oyunu sahnelendi.
Diyarbakır E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bulunan hükümlü ve tutuklu kadınlar, Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrolarının "Tamara'nın Çığlıkları" adlı oyununu izledi.
Yazarlığını Canan Aksoy
, yönetmenliğini Ata Aksoy, oyunculuğunu Handan Ekici ile Ata Aksoy'un yaptığı, kadın sorunlarını ele alan oyun büyük beğeni topladı.
Oyunu hükümlü ve tutuklu kadınların yanı sıra Ceza İnfaz Kurumu yetkilileri de izledi.
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Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 05:16 Kaynak: AA
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